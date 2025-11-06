Где будут выключать свет сегодня в Украине

Отключение света — где будут выключать электроэнергию сегодня
В четверг, 6 ноября, в Украине будут действовать графики почасовых отключений света. Электроэнергию могут выключать в периоды с 08:00 до 22:00.
Об этом информирует пресс-служба Министерства энергетики Украины в Telegram.
Где будут выключать свет 6 ноября
В четверг, 6 ноября, в Министерстве энергетики рассказали о ситуации в энергетической системе Украины.
По данным Минэнерго, оккупанты атаковали энергетическую инфраструктуру Харьковской и Черниговской областей. Аварийно-восстановительные работы продолжаются, энергетики работают непрерывно, чтобы как можно быстрее восстановить электроснабжение.
Сегодня с 08:00 до 22:00 по всей территории Украины будут действовать графики почасовых отключений и графики ограничения мощности для промышленных потребителей. По состоянию на сейчас графики почасовых отключений действуют в большинстве областей.
В ведомстве призвали потребителей рационально использовать электроэнергию в течение всего дня, особенно в пиковые часы потребления утром и вечером. Ведь это помогает снизить нагрузку на систему.
Напомним, что актуальные графики размещаются на официальных ресурсах региональных операторов системы распределения.
Ранее мы информировали, когда будут выключать свет в Харькове и на Харьковщине 6 ноября.
Также мы сообщали, как будут действовать графики почасовых отключений света в Одессе 6 ноября.
Читайте Новини.LIVE!