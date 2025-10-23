Відключення світла 24 жовтня - графік від Укенерго

Відключення світла — де не буде електроенергії завтра
У п’ятницю, 24 жовтня, у кількох регіонах України заплановано запровадження обмежень на споживання електроенергії. Українців закликають стежити за оновленнями на офіційних сторінках обленерго свого регіону та раціонально використовувати електроенергію.
Про це повідомляє НЕК "Укренерго" у Telegram.
Відключення світла 24 жовтня
Згідно з повідомленням, погодинні графіки відключень діятимуть з 07:00 до 23:00, і їхній обсяг становитиме від 1,5 до 2,5 черг.
Для промислових споживачів передбачені окремі графіки обмеження потужності у той самий часовий проміжок.
Енергетики зазначають, що обсяг обмежень може змінюватися залежно від ситуації в енергосистемі.
Нагадаємо, що перебої з електроенергією мінімально вплинуть на роботу банківських відділень. Так, понад 50% фінустанов приєдналися до всеукраїнської системи Power Banking та забезпечені альтернативними (додатковими) джерелами електроживлення та резервними каналами зв’язку.
