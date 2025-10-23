Відео
Україна
Головна Новини дня Відключення світла — де не буде електроенергії завтра

Відключення світла — де не буде електроенергії завтра

Ua ru
Дата публікації: 23 жовтня 2025 21:05
Оновлено: 21:29
Відключення світла 24 жовтня - графік від Укенерго
Жінка з телефоном без світла. Фото: Новини.LIVE

У п’ятницю, 24 жовтня, у кількох регіонах України заплановано запровадження обмежень на споживання електроенергії. Українців закликають стежити за оновленнями на офіційних сторінках обленерго свого регіону та раціонально використовувати електроенергію.

Про це повідомляє НЕК "Укренерго" у Telegram.

Читайте також:
Відключення світла — де не буде електроенергії завтра - фото 1
Пост Укренерго. Фото: скриншот

Відключення світла 24 жовтня

Згідно з повідомленням, погодинні графіки відключень діятимуть з 07:00 до 23:00, і їхній обсяг становитиме від 1,5 до 2,5 черг.

Для промислових споживачів передбачені окремі графіки обмеження потужності у той самий часовий проміжок.

Енергетики зазначають, що обсяг обмежень може змінюватися залежно від ситуації в енергосистемі.

Нагадаємо, що перебої з електроенергією мінімально вплинуть на роботу банківських відділень. Так, понад 50% фінустанов приєдналися до всеукраїнської системи Power Banking та забезпечені альтернативними (додатковими) джерелами електроживлення та резервними каналами зв’язку.

Також читайте на Новини.LIVE про ТОП-5 найкращих зарядних станцій, які допоможуть підтримувати роботу вдома чи користуватися побутовою технікою під час відключень.

електроенергія Укренерго світло графіки відключень світла відключення
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
