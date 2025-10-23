Видео
Україна
Видео

Главная Новости дня Отключение света — где не будет электроэнергии завтра

Отключение света — где не будет электроэнергии завтра

Ua ru
Дата публикации 23 октября 2025 21:05
обновлено: 21:29
Отключение света 24 октября - график от Укэнерго
Женщина с телефоном без света. Фото: Новини.LIVE

В пятницу, 24 октября, в нескольких регионах Украины запланировано введение ограничений на потребление электроэнергии. Украинцев призывают следить за обновлениями на официальных страницах облэнерго своего региона и рационально использовать электроэнергию.

Об этом сообщает НЭК "Укрэнерго" в Telegram.

Отключение света — где не будет электроэнергии завтра - фото 1
Пост Укрэнерго. Фото: скриншот

Отключение света 24 октября

Согласно сообщению, почасовые графики отключений будут действовать с 07:00 до 23:00, и их объем составит от 1,5 до 2,5 очередей.

Для промышленных потребителей предусмотрены отдельные графики ограничения мощности в тот же временной промежуток.

Энергетики отмечают, что объем ограничений может меняться в зависимости от ситуации в энергосистеме.

Напомним, что перебои с электроэнергией минимально повлияют на работу банковских отделений. Так, более 50% финучреждений присоединились к всеукраинской системе Power Banking и обеспечены альтернативными (дополнительными) источниками электропитания и резервными каналами связи.

Также читайте на Новини.LIVE о ТОП-5 лучших зарядных станций, которые помогут поддерживать работу дома или пользоваться бытовой техникой во время отключений.

Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
