Отключение света 24 октября - график от Укэнерго

Женщина с телефоном без света. Фото: Новини.LIVE

В пятницу, 24 октября, в нескольких регионах Украины запланировано введение ограничений на потребление электроэнергии. Украинцев призывают следить за обновлениями на официальных страницах облэнерго своего региона и рационально использовать электроэнергию.

Об этом сообщает НЭК "Укрэнерго" в Telegram.

Реклама

Читайте также:

Пост Укрэнерго. Фото: скриншот

Отключение света 24 октября

Согласно сообщению, почасовые графики отключений будут действовать с 07:00 до 23:00, и их объем составит от 1,5 до 2,5 очередей.

Реклама

Для промышленных потребителей предусмотрены отдельные графики ограничения мощности в тот же временной промежуток.

Энергетики отмечают, что объем ограничений может меняться в зависимости от ситуации в энергосистеме.

Реклама

Напомним, что перебои с электроэнергией минимально повлияют на работу банковских отделений. Так, более 50% финучреждений присоединились к всеукраинской системе Power Banking и обеспечены альтернативными (дополнительными) источниками электропитания и резервными каналами связи.

Также читайте на Новини.LIVE о ТОП-5 лучших зарядных станций, которые помогут поддерживать работу дома или пользоваться бытовой техникой во время отключений.