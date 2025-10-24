Відключення світла 25 жовтня - де та коли не буде електроенергії

Місто вночі. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

У суботу, 25 жовтня, в окремих регіонах України можуть вводитися обмеження у споживанні електроенергії. Причиною цього стали наслідки масованих російських ракетно-дронових атак на енергетичні об’єкти.

Про це повідомляє Укренерго в Telegram.

Відключення світла 25 жовтня

За попередніми графіками, відключення відбудуться у проміжку з 07:00 до 23:00 та стосуватимуться від однієї до двох черг споживання.

Для промислових підприємств обмеження потужності заплановані з 08:00 до 23:00.

Водночас енергетики попереджають, що обсяг та час застосування обмежень можуть змінюватися, тож мешканцям рекомендують слідкувати за актуальною інформацією на офіційних сторінках обленерго у своїх регіонах.

Експерти також радять використовувати електроенергію максимально ощадливо, коли вона доступна за графіком.

Раніше ми писали, що в Україні зростає ризик тривалих перебоїв з електропостачанням цієї зими. Експерти попереджають: у разі серйозних пошкоджень енергомереж відключення можуть тривати не просто години, а значно довше. Це своєю чергою може серйозно ускладнити роботу шкіл, дитячих садочків та інших освітніх закладів.

Також ми розповідали, що восени 2025 року Росія активізувала удари по критично важливих об’єктах України, прагнучи залишити країну без електрики та опалення. У разі запровадження графіків відключень важливо мати надійний потужний повербанк, щоб зберегти зв’язок під час тривалих блекаутів.