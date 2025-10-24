Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьЕксклюзивГороскопЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Відключення електроенергії — де та коли завтра не буде світла

Відключення електроенергії — де та коли завтра не буде світла

Ua ru
Дата публікації: 24 жовтня 2025 20:05
Оновлено: 20:05
Відключення світла 25 жовтня - де та коли не буде електроенергії
Місто вночі. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

У суботу, 25 жовтня, в окремих регіонах України можуть вводитися обмеження у споживанні електроенергії. Причиною цього стали наслідки масованих російських ракетно-дронових атак на енергетичні об’єкти.

Про це повідомляє Укренерго в Telegram.

Реклама
Читайте також:
Відключення електроенергії — де та коли завтра не буде світла - фото 1
Пост Укренерго. Фото: скриншот

Відключення світла 25 жовтня

За попередніми графіками, відключення відбудуться у проміжку з 07:00 до 23:00 та стосуватимуться від однієї до двох черг споживання.

Для промислових підприємств обмеження потужності заплановані з 08:00 до 23:00.

Водночас енергетики попереджають, що обсяг та час застосування обмежень можуть змінюватися, тож мешканцям рекомендують слідкувати за актуальною інформацією на офіційних сторінках обленерго у своїх регіонах.

Експерти також радять використовувати електроенергію максимально ощадливо, коли вона доступна за графіком.

Раніше ми писали, що в Україні зростає ризик тривалих перебоїв з електропостачанням цієї зими. Експерти попереджають: у разі серйозних пошкоджень енергомереж відключення можуть тривати не просто години, а значно довше. Це своєю чергою може серйозно ускладнити роботу шкіл, дитячих садочків та інших освітніх закладів.

Також ми розповідали, що восени 2025 року Росія активізувала удари по критично важливих об’єктах України, прагнучи залишити країну без електрики та опалення. У разі запровадження графіків відключень важливо мати надійний потужний повербанк, щоб зберегти зв’язок під час тривалих блекаутів.

Укренерго відключення світла світло графіки відключень світла відключення
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації