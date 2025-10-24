Отключение света 25 октября - где и когда не будет электроэнергии

Город ночью. Фото иллюстративное: Новости.LIVE

В субботу, 25 октября, в отдельных регионах Украины могут вводиться ограничения в потреблении электроэнергии. Причиной этого стали последствия массированных российских ракетно-дронных атак на энергетические объекты.

Об этом сообщает Укрэнерго в Telegram.

Отключение света 25 октября

По предварительным графикам, отключения состоятся в промежутке с 07:00 до 23:00 и будут касаться от одной до двух очередей потребления.

Для промышленных предприятий ограничения мощности запланированы с 08:00 до 23:00.

В то же время энергетики предупреждают, что объем и время применения ограничений могут меняться, поэтому жителям рекомендуют следить за актуальной информацией на официальных страницах облэнерго в своих регионах.

Эксперты также советуют использовать электроэнергию максимально экономно, когда она доступна по графику.

Ранее мы писали, что в Украине растет риск длительных перебоев с электроснабжением этой зимой. Эксперты предупреждают: в случае серьезных повреждений энергосетей отключения могут длиться не просто часы, а значительно дольше. Это в свою очередь может серьезно осложнить работу школ, детских садов и других образовательных учреждений.

Также мы рассказывали, что осенью 2025 года Россия активизировала удары по критически важным объектам Украины, стремясь оставить страну без электричества и отопления. В случае введения графиков отключений важно иметь надежный мощный повербанк, чтобы сохранить связь во время длительных блэкаутов.