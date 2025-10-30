Вибух в Укрпошті - куди мали відправити посилку

Вибух на Укрпошті. Фото: Новини.LIVE

У четвер, 30 жовтня, на митному посту "Укрпошта" Київської митниці під час контролю міжнародних поштових відправлень стався вибух. Невідомий предмет вибухнув у посилці, що оформлялася на експорт з України.

Про це повідомляє Львівська митниця у Telegram.

Пост Львівської митниці. Фото: скриншот

Вибух в Укрпошті

Внаслідок інциденту постраждали п’ятеро людей — двоє працівників Київської митниці та троє співробітників "Укрпошти". Усім потерпілим надали медичну допомогу.

Екстрені служби швидко відпрацювали ситуацію, а слідчі продовжують розслідування. Оформлення відправлень у зоні вибуху тимчасово призупинене, проте робота імпортних відправлень триває у звичайному режимі.

Завдяки інформаційній системі Державної митної служби вдалося оперативно встановити особу відправника. Також було виявлено ще одне поштове відправлення з підозрілим вкладенням. Усі посилки від цього відправника наразі виявлені, а їхнє митне оформлення призупинено до завершення перевірок.

Вибух на "Укрпошта". Фото: Львівська митниця

Вибух на "Укрпошта". Фото: Львівська митниця

Нагадаємо, що близько 17:00 30 жовтня надійшла інформація про вибух у поштовому відділенні, розташованому в Солом’янському районі Києва.

Після цього в Укрпошті підтвердили інформацію про вибух на одному з сортувальних центрів у Києві.