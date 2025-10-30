Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьЕксклюзивГороскопЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Вибух в Укрпошті — стало відомо, куди мали відправити посилку

Вибух в Укрпошті — стало відомо, куди мали відправити посилку

Ua ru
Дата публікації: 30 жовтня 2025 20:44
Оновлено: 20:44
Вибух в Укрпошті - куди мали відправити посилку
Вибух на Укрпошті. Фото: Новини.LIVE

У четвер, 30 жовтня, на митному посту "Укрпошта" Київської митниці під час контролю міжнародних поштових відправлень стався вибух. Невідомий предмет вибухнув у посилці, що оформлялася на експорт з України.

Про це повідомляє Львівська митниця у Telegram.

Реклама
Читайте також:
Вибух в Укрпошті — стало відомо, куди мали відправити посилку - фото 1
Пост Львівської митниці. Фото: скриншот

Вибух в Укрпошті

Внаслідок інциденту постраждали п’ятеро людей — двоє працівників Київської митниці та троє співробітників "Укрпошти". Усім потерпілим надали медичну допомогу.

Екстрені служби швидко відпрацювали ситуацію, а слідчі продовжують розслідування. Оформлення відправлень у зоні вибуху тимчасово призупинене, проте робота імпортних відправлень триває у звичайному режимі.

Завдяки інформаційній системі Державної митної служби вдалося оперативно встановити особу відправника. Також було виявлено ще одне поштове відправлення з підозрілим вкладенням. Усі посилки від цього відправника наразі виявлені, а їхнє митне оформлення призупинено до завершення перевірок.

На Укрпошті стався вибух
Вибух на "Укрпошта". Фото: Львівська митниця
Що відомо про вибух на Укрпошті
Вибух на "Укрпошта". Фото: Львівська митниця

Нагадаємо, що близько 17:00 30 жовтня надійшла інформація про вибух у поштовому відділенні, розташованому в Солом’янському районі Києва.

Після цього в Укрпошті підтвердили інформацію про вибух на одному з сортувальних центрів у Києві.

Укрпошта вибух пошта митниця постраждалі
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації