Взрыв в Укрпочте — куда должны были отправить посылку

Взрыв на Укрпочте. Фото: Новини.LIVE

В четверг, 30 октября, на таможенном посту "Укрпочта" Киевской таможни во время контроля международных почтовых отправлений произошел взрыв. Неизвестный предмет взорвался в посылке, которая оформлялась на экспорт из Украины.

Об этом сообщает Львовская таможня в Telegram.

Реклама

Читайте также:

Пост Львовской таможни. Фото: скриншот

Взрыв в Укрпочте

В результате инцидента пострадали пять человек — двое работников Киевской таможни и трое сотрудников "Укрпочты". Всем пострадавшим оказали медицинскую помощь.

Экстренные службы быстро отработали ситуацию, а следователи продолжают расследование. Оформление отправлений в зоне взрыва временно приостановлено, однако работа импортных отправлений продолжается в обычном режиме.

Благодаря информационной системе Государственной таможенной службы удалось оперативно установить личность отправителя. Также было обнаружено еще одно почтовое отправление с подозрительным вложением. Все посылки от этого отправителя пока обнаружены, а их таможенное оформление приостановлено до завершения проверок.

Взрыв на "Укрпочте". Фото: Львовская таможня

Взрыв на "Укрпочта". Фото: Львовская таможня

Напомним, что около 17:00 30 октября поступила информация о взрыве в почтовом отделении, расположенном в Соломенском районе Киева.

После этого в Укрпочте подтвердили информацию о взрыве на одном из сортировочных центров в Киеве.