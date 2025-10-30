Взрыв в Укрпочте — куда должны были отправить посылку
В четверг, 30 октября, на таможенном посту "Укрпочта" Киевской таможни во время контроля международных почтовых отправлений произошел взрыв. Неизвестный предмет взорвался в посылке, которая оформлялась на экспорт из Украины.
Об этом сообщает Львовская таможня в Telegram.
Взрыв в Укрпочте
В результате инцидента пострадали пять человек — двое работников Киевской таможни и трое сотрудников "Укрпочты". Всем пострадавшим оказали медицинскую помощь.
Экстренные службы быстро отработали ситуацию, а следователи продолжают расследование. Оформление отправлений в зоне взрыва временно приостановлено, однако работа импортных отправлений продолжается в обычном режиме.
Благодаря информационной системе Государственной таможенной службы удалось оперативно установить личность отправителя. Также было обнаружено еще одно почтовое отправление с подозрительным вложением. Все посылки от этого отправителя пока обнаружены, а их таможенное оформление приостановлено до завершения проверок.
Напомним, что около 17:00 30 октября поступила информация о взрыве в почтовом отделении, расположенном в Соломенском районе Киева.
После этого в Укрпочте подтвердили информацию о взрыве на одном из сортировочных центров в Киеве.
Читайте Новини.LIVE!