Вибори у США — Трамп подає апеляцію на штат Мен, який заборонив йому балотуватися
Експрезидент США Дональд Трамп подав апеляцію до держсекретаря штату Мен від Демократичної партії. Останній позбавив його можливості брати участь у виборах через його роль у нападі на Капітолій США 6 січня 2021 року.
Про це пише Associated Press.
Трампу забороняють балотуватися на виборах
В апеляції Трампа йдеться, що Беллоуз не має юрисдикції у цьому питанні, і просить її вимагати включити Трампа в первинне голосування 5 березня. Там додають, Мен нібито зловживала своїм розсудом і послалася на "недостовірні докази".
"Кандидат від Республіканської партії оскаржив рішення штату Мен Шенні Беллоуз, яка стала першим державним секретарем в історії, який заборонив комусь балотуватися на пост президента згідно з рідко використовуваним розділом 3 14-ї поправки. Це положення забороняє особам, які "брали участь у повстанні", обіймати посади", — йдеться у повідомленні.
Водночас Беллоуз в інтерв'ю виданню заявила, що її рішення призупинено в очікуванні результату апеляції, який очікувався.
"Це частина процесу. Я впевнена у своєму рішенні та впевнений у верховенстві права. Це процес штату Мен, і дуже важливо, щоб кожен із нас, хто служить в уряді, насамперед дотримувався Конституції та законів штату", — сказала вона.
Крім того, Трамп, ймовірно, оскаржить аналогічне рішення Верховного суду Колорадо безпосередньо у Верховному суді США.
Нагадаємо, ще один штат США заборонив Дональду Трампу балотуватися в президенти під час первинних виборів Республіканської партії. Йдеться про штат Мен.
Додамо, цього літа Дональда Трампа було звинувачено у кількох кримінальних справах. Через це склалося враження, що більшу частину передвиборчої компанії колишній президент США проведе у залі суду. Втім, все виявилося не так просто — Верховному суду не вдається ефективно вести справи проти експрезидента.
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