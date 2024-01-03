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Выборы в США — Трамп подает апелляцию на штат Мен, который запретил ему баллотироваться

3 января 2024 05:50
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Екатерина Коновалец
Выборы в США — Трамп подает апелляцию на штат Мен, который запретил ему баллотироваться
Экспрезидент США Дональд Трамп. Фото: Reuters
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Екатерина Коновалец

Экспрезидент США Дональд Трамп подал апелляцию к госсекретарю штата Мэн от Демократической партии. Последний лишил его возможности участвовать в выборах из-за его роли в нападении на Капитолий США 6 января 2021 года.

Об этом пишет Associated Press.

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В апелляции Трампа говорится, что у Беллоуза нет юрисдикции в этом вопросе, и просит ее потребовать включить Трампа в первоначальное голосование 5 марта. Там добавляют, Мэн якобы злоупотребляла своим усмотрением и сослалась на "недостоверные доказательства".

"Кандидат от Республиканской партии обжаловал решение штата Мэн Шэнни Беллоуз, ставшей первым государственным секретарем в истории, запретившим кому-то баллотироваться на пост президента согласно редко используемому разделу 3 14-й поправки. Это положение запрещает лицам, которые "участвовали в восстании" , занимать должности", — говорится в сообщении.

В то же время Беллоуз в интервью изданию заявила, что ее решение приостановлено в ожидании результата ожидаемого апелляции.

"Это часть процесса. Я уверена в своем решении и уверен в верховенстве права. Это процесс штата Мэн, и очень важно, чтобы каждый из нас, кто служит в правительстве, в первую очередь соблюдал Конституцию и законы штата" , — сказала она.

Кроме того, Трамп предположительно обжалует аналогичное решение Верховного суда Колорадо непосредственно в Верховном суде США.

Напомним, еще один штат США запретил Дональду Трампу баллотироваться в президенты на первичных выборах Республиканской партии. Речь идет о штате Мэн.

Добавим, этим летом Дональд Трамп был обвинен в нескольких уголовных делах. Из-за этого создалось впечатление, что большую часть предвыборной кампании бывший президент США проведет в зале суда. Впрочем, все оказалось не так-то просто — Верховному суду не удается эффективно вести дела против экспрезидента.

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