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Вибори у США — кого звинувачують у поразці союзники Гарріс

8 листопада 2024 08:36
Карина Приходько - Редактор
Вибори у США 2024 — демократи вважають Байдена винним у поразці Гарріс
Камала Гарріс. Фото: REUTERS/Cheney Orr
Карина Приходько - Редактор

Більшість представників Демократичної партії США вважають, що винуватцем поразки Камали Гарріс на президентських виборів є Джо Байден. За їхніми переконаннями, якби колишній президент пішов у відставку перед виборчими перегонами, ситуація моглаб бути іншою. 

Про це повідомляє Associated Press

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За даними видання, демократи також заявили про невдоволеність тим, що Байден приховував власний стан здоров'я, бо вперто претендував на переобрання. Також вони заявляють, що він затягував з рішенням вийти з виборчої кампанії.

"Найбільший тягар цієї втрати лежить на президенті Байдені. Якби він пішов у відставку в січні, а не в липні, ми могли б опинитися в зовсім іншому місці", — сказав Ендрю Янг, який балотувався проти Байдена у 2020 році за висунення від Демократичної партії. 

Окрім того, критика дісталася й оточенню Байдена: демократи називають радників президента боягузами, які не наважилися вчасно сказати йому "ні".

Водночас повідомляється, що Байден уникав прямого звернення до електорату у день виборів. ЗМІ кажуть, що це має вигляд, ніби він зрікся свого президентства. Натомість під час зустрічі з членами кабінету міністрів і головними помічниками він заявив, що американці ще протягом багатьох років відчуватимуть потужні наслідки підписаних законодавчих зусиль адміністрації.

Нагадаємо, 5 листопада у США відбулися президентські вибори. Спершу Гарріс і Трамп трималися на одному рівні, але незадовго ЗМІ повідомили, що лідирує республіканець

Після цього Дональд Трамп сам оголосив про свою перемогу на президентських виборах США.  

Видання CNN вважає, що другий термін Трампа буде кардинально іншим. Він оточив себе радниками та чиновниками, які повністю поділяють та підтримують його політичні погляди, не тримаючи президента під контролем.

вибори у США 2024 Дональд Трамп Камала Гарріс Джо Байден голосування

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