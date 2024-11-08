Выборы в США 2024 — демократы считают Байдена виновным в поражении Харрис

Камала Харрис. Фото: REUTERS/Cheney Orr

Большинство представителей Демократической партии США считают, что виновником поражения Камалы Харрис на президентских выборах является Джо Байден. По их убеждению, если бы бывший президент ушел в отставку перед избирательной гонкой, ситуация могла бы быть иной.

Об этом сообщает Associated Press.

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По данным издания, демократы также заявили о недовольстве тем, что Байден скрывал собственное состояние здоровья, потому что упорно претендовал на переизбрание. Также они заявляют, что он затягивал с решением выйти из избирательных кампаний.

"Наибольшее бремя этой потери лежит на президенте Байдене. Если бы он ушел в отставку в январе, а не в июле, мы могли бы оказаться в совсем другом месте", — сказал Эндрю Янг, баллотировавшийся против Байдена в 2020 году за выдвижение от Демократической партии.

Кроме того, критика досталась и окружению Байдена: демократы называют советников президента трусами, которые не решились вовремя сказать ему "нет".

В то же время сообщается, что Байден избегал прямого обращения к электорату в день выборов. СМИ говорят, что это выглядит так, будто он отрекся от своего президентства. В ходе встречи с членами кабинета министров и главными помощниками он заявил, что американцы еще в течение многих лет будут испытывать мощные последствия подписанных законодательных усилий администрации.

Напомним, 5 ноября в США прошли президентские выборы. Сначала Харрис и Трамп держались на одном уровне, но незадолго СМИ сообщили, что лидирует республиканец.

После этого Дональд Трамп сам объявил свою победу на президентских выборах США.

Издание CNN считает, что второй термин Трампа будет кардинально иным. Он окружил себя советниками и чиновниками, которые полностью разделяют и поддерживают его политические взгляды и не держат президента под контролем.