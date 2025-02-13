Суд покарав двох в'язнів, які вимагали гроші у родичей загиблих або зниклих військових

Судове засідання. Ілюстративне фото: pexels.com

Двоє в'язнів з Рівненщини зв'язувалися з сім'ями полонених або безвісти зниклих українських військових і обіцяли за винагороду надати інформацію про родича. За це суд їх покарав.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

Згідно з матеріалами справи, ув’язнені Катеринівської виправної колонії Олександр Чернишов і Максим Філіппов ще з жовтня 2022 року займалися шахрайством, використовуючи оголошення в інтернеті. Вони цілеспрямовано шукали повідомлення про зниклих безвісти або полонених українських військовослужбовців, після чого зв’язувалися з їхніми родичами.

Обвинувачені переконували сім’ї зниклих воїнів, що володіють інформацією про їхню долю. Далі, граючи на почуттях рідних, вони пропонували організувати телефонний дзвінок із нібито полоненим, а згодом — навіть посприяти його звільненню. За ці "послуги" в’язні вимагали гроші, сума яких змінювалася залежно від реакції потерпілих.

Розслідування виявило, що Чернишов і Філіппов ошукали щонайменше 12 осіб, завдавши їм фінансових збитків на суму понад 106 тисяч гривень.

Рішення суду

Суддя Сарненського районного суду, Ігор Довгий, ухвалив рішення у справі двох ув’язнених Катеринівської виправної колонії, визнавши їх винними у шахрайстві, скоєному у великих розмірах (ч. 4 ст. 190 КК України).

Враховуючи обставини справи, організатор злочинної схеми отримав 5 років і 6 місяців позбавлення волі, а його спільник – 5 років і 3 місяці тюремного ув’язнення. Вирок поки що не набув чинності, оскільки засуджені мають право подати апеляцію.

Нагадаємо, у Львівській області старший лейтенант ЗСУ подав до суду на свою військову частину, оскільки командири неналежним чином розглянули його рапорт про необхідність догляду за матір'ю.

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