Суд наказал двух заключенных, которые вымогали деньги у родственников погибших или пропавших военных

Судебное заседание. Иллюстративное фото: pexels.com

Двое заключенных из Ровенской области связывались с семьями пленных или без вести пропавших украинских военных и обещали за вознаграждение предоставить информацию о родственнике. За это суд их наказал.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

Согласно материалам дела, заключенные Екатериновской исправительной колонии Александр Чернышов и Максим Филиппов еще с октября 2022 года занимались мошенничеством, используя объявления в интернете. Они целенаправленно искали сообщения о пропавших без вести или пленных украинских военнослужащих, после чего связывались с их родственниками.

Обвиняемые убеждали семьи пропавших воинов, что владеют информацией об их судьбе. Далее, играя на чувствах родных, они предлагали организовать телефонный звонок с якобы пленным, а впоследствии — даже поспособствовать его освобождению. За эти "услуги" заключенные требовали деньги, сумма которых менялась в зависимости от реакции потерпевших.

Расследование показало, что Чернышов и Филиппов обманули по меньшей мере 12 человек, нанеся им финансовый ущерб на сумму более 106 тысяч гривен.

Решение суда

Судья Сарненского районного суда, Игорь Довгий, принял решение по делу двух заключенных Катериновской исправительной колонии, признав их виновными в мошенничестве, совершенном в крупных размерах (ч. 4 ст. 190 УК Украины).

Учитывая обстоятельства дела, организатор преступной схемы получил 5 лет и 6 месяцев лишения свободы, а его сообщник — 5 лет и 3 месяца тюремного заключения. Приговор пока не вступил в силу, поскольку осужденные имеют право подать апелляцию.

Напомним, во Львовской области старший лейтенант ВСУ подал в суд на свою воинскую часть, поскольку командиры ненадлежащим образом рассмотрели его рапорт о необходимости ухода за матерью.

Также мы писали, что в Киеве судили мужчину, который осенью нецензурно выражался в адрес полицейских и работников ТЦК, которые проверяли у него военно-учетные документы.