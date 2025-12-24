Нездійснений президент — день народження В'ячеслава Чорновола, якого втратила Україна

Політик В'ячеслав Чорновіл. Фото: Вікімедіа

"Дай Боже нам любити Україну понад усе" — цю фразу сказав справжній патріот України, який, на жаль, так і не очолив її, адже в той час українці не змогли вивітрити із себе "радянщину". В’ячеслав Чорновіл — бунтар, який провів у таборах 17 років, кинув виклик системі в кінотеатрі й ледь не став президентом, який міг змінити хід історії. Сьогодні — його день народження.

Новини.LIVE пропонують згадати легендарного політика, якого втратив український соціум, а разом з ним і дорогоцінний час на розвиток держави.

Бунт у "Україні"

Сьогодні, 24 грудня, йому виповнилося б 88 років. В’ячеслав Чорновіл. Людина, чиє ім'я стало синонімом боротьби за незалежність. Політик, який мав шанс зробити Україну європейською ще на початку 90-х, але загинув за загадкових обставин.

Його називали "зеком-генералом" і вічним революціонером. Він умів говорити правду тоді, коли за неї розстрілювали або гноїли в карцерах.

Все почалося не з політики, а з кіно. 4 вересня 1965 року. Київ, кінотеатр "Україна". Прем'єра легендарних "Тіней забутих предків" Параджанова. У залі — партійна еліта.

Раптом встає молодий журналіст Чорновіл. Він звертається до переповненої зали: "Хто проти тиранії — встаньте!".

Це був шок. Поруч підвелися Василь Стус та Іван Дзюба, які протестували проти арештів інтелігенції. Сирени не завили, але доля Чорновола була вирішена. Його звільнили з роботи, а згодом — позбавили волі. Так народжувався лідер.

"Я не просив помилування"

Радянська машина намагалася його зламати. Не вийшло. Чорновіл провів у мордовських таборах та засланні сумарно 17 років. Він не був звичайною жертвою.

Навіть за ґратами В'ячеслав організовував масові протести, голодування і примудрявся передавати на волю рукописні тексти про злочини КДБ. Він відмовлявся писати прохання про помилування, бо вважав себе не злочинцем, а політичним в'язнем.

Втрачений шанс 1991-го

Це головне питання нашої новітньої історії: "А що, якби тоді виграв Чорновіл?".

У 1991 році на перших виборах президента він пропонував радикальні реформи: люстрацію, негайний розрив із Москвою, курс на НАТО та федеральний устрій (щоб дати регіонам більше прав).

Суспільство злякалося змін. Люди обрали "зрозумілого" комуніста Кравчука. Чорновіл отримав 23% голосів. Він не образився. Він створив Народний Рух України й продовжив будувати державу в парламенті, ставши батьком української демократії.

Загадка КамАЗу

Його життя обірвалося миттєво 25 березня 1999 року на трасі під Борисполем. Toyota Чорновола на швидкості врізалась в КамАЗ із причепом, який почав розвертатися просто посеред дороги.

Офіційна версія МВС того часу — "звичайна ДТП".

Соратники, син Тарас та мільйони українців досі впевнені: це було політичне вбивство. Чорновіл був реальним конкурентом Кучми на майбутніх виборах. Справу закривали й поновлювали безліч разів, але крапку в ній так і не поставили.

Спадщина

Сьогодні його фрази розтягнули на цитати. "Україна починається з тебе" — це не просто красиві слова для білборда. Це була його філософія відповідальності кожного громадянина. Чорновіл довів, що навіть одна людина здатна розхитати імперію, якщо має сталевий хребет.

