Несбывшийся президент — день рождения Вячеслава Черновола, которого потеряла Украина

"Дай Бог нам любить Украину превыше всего" - эту фразу сказал настоящий патриот Украины, который, к сожалению, так и не возглавил ее, ведь в то время украинцы не смогли выветрить из себя "советчину". Вячеслав Черновол — бунтарь, который провел в лагерях 17 лет, бросил вызов системе в кинотеатре и едва не стал президентом, чтобы изменить ход истории. Сегодня — его день рождения.

Новини.LIVE предлагают вспомнить легендарного политика, которого потерял украинский социум, а вместе с ним и драгоценное время на развитие государства.

Бунт в "Украине"

Сегодня, 24 декабря, ему исполнилось бы 88 лет. Вячеслав Черновол. Человек, чье имя стало синонимом борьбы за независимость. Политик, который имел шанс сделать Украину европейской еще в начале 90-х, но погиб при загадочных обстоятельствах.

Его называли "зэком-генералом" и вечным революционером. Он умел говорить правду тогда, когда за нее расстреливали или гноили в карцерах.

Все началось не с политики, а с кино. 4 сентября 1965 года. Киев, кинотеатр "Украина". Премьера легендарных "Теней забытых предков" Параджанова. В зале — партийная элита.

Вдруг встает молодой журналист Черновол. Он обращается к переполненному залу: "Кто против тирании — встаньте!".

Это был шок. Рядом поднялись Василий Стус и Иван Дзюба, которые протестовали против арестов интеллигенции. Сирены не завыли, но судьба Черновола была решена. Его уволили с работы, а со временем — лишили свободы. Так рождался лидер.

"Я не просил помилования"

Советская машина пыталась его сломать. Не получилось. Черновол провел в мордовских лагерях и ссылке суммарно 17 лет. Он не был обычной жертвой.

Даже за решеткой Вячеслав организовывал массовые протесты, голодовки и умудрялся передавать на волю рукописные тексты о преступлениях КГБ. Он отказывался писать прошение о помиловании, потому что считал себя не преступником, а политическим заключенным.

Утраченный шанс 1991-го

Это главный вопрос нашей новейшей истории: "А что, если бы тогда выиграл Черновол?".

В 1991 году на первых выборах президента он предлагал радикальные реформы: люстрацию, немедленный разрыв с Москвой, курс на НАТО и федеральное устройство (чтобы дать регионам больше прав).

Общество испугалось перемен. Люди выбрали "понятного" коммуниста Кравчука, а Черновол получил 23% голосов. Он не обиделся. Он создал Народный Рух Украины и продолжил строить государство в парламенте, став отцом украинской демократии.

Загадка КамАЗа

Его жизнь оборвалась мгновенно 25 марта 1999 года на трассе под Борисполем. Toyota Черновола на скорости врезалась в КамАЗ с прицепом, который начал разворачиваться прямо посреди дороги.

Официальная версия МВД того времени — "обычное ДТП".

Соратники, сын Тарас и миллионы украинцев до сих пор уверены: это было политическое убийство. Чорновол был реальным конкурентом Кучмы на предстоящих выборах. Дело закрывали и возобновляли множество раз, но точку в нем так и не поставили.

Наследие

Сегодня его фразы растянули на цитаты. "Украина начинается с тебя" - это не просто красивые слова для билборда. Это была его философия ответственности каждого гражданина. Чорновол доказал, что даже один человек способен расшатать империю, если имеет стальной хребет.

