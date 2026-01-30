Медичні послуги для ветеранів оцифрують

Ветеран отримує консультацію. Фото ілюстративне: veteran.com

Ветерани війни незабаром зможуть отримувати державні послуги онлайн. Це дає можливість не відвідувати установи особисто.

Про це повідомив заступник міністра у справах ветеранів Руслан Приходько журналістці Новини.LIVE Галині Остаповець.

"На сьогодні ми деякі з елементів вже запровадили. Але задача зараз — звʼязати в єдину послугу та забезпечити обмін інформацією між державними інституціями", — повідомив Приходько.

За його словами, частину послуг уже перевели в електронний формат. Наприклад, тепер можна подати документи для отримання статусу ветерана через "Дію". Більше того, держава бере на себе збір відсутніх довідок, тож ветеранам більше не потрібно приносити повний пакет документів.

Наразі проходить бета-тестування єдиної цифрової послуги, яка дозволить обрати та оформити потрібну допомогу прямо зі смартфона.

Повноцінний запуск усіх функцій планується до кінця 2026 року.

Нагадаємо, що українські бійці, які звільняються зі служби, можуть отримати одноразову грошову допомогу.

А до того стало відомо, що наразі в Україні існує програма державної підтримки роботодавців, які забезпечують робочими місцями ветеранів.