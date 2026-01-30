Ветеран получает консультацию. Фото иллюстративное: veteran.com

Ветераны войны вскоре смогут получать государственные услуги онлайн. Это дает возможность не посещать учреждения лично.

Об этом сообщил заместитель министра по делам ветеранов Руслан Приходько журналистке Новини.LIVE Галине Остаповец.

Реклама

Читайте также:

Медицинские услуги для ветеранов оцифруют

"На сегодня мы некоторые из элементов уже ввели. Но задача сейчас — связать в единую услугу и обеспечить обмен информацией между государственными институтами", — сообщил Приходько.

По его словам, часть услуг уже перевели в электронный формат. Например, теперь можно подать документы для получения статуса ветерана через "Дію". Более того, государство берет на себя сбор недостающих справок, поэтому ветеранам больше не нужно приносить полный пакет документов.

Сейчас проходит бета-тестирование единой цифровой услуги, которая позволит выбрать и оформить нужную помощь прямо со смартфона.

Полноценный запуск всех функций планируется до конца 2026 года.

Напомним, что украинские бойцы, которые увольняются со службы, могут получить единовременную денежную помощь.

А до того стало известно, что сейчас в Украине существует программа государственной поддержки работодателей, которые обеспечивают рабочими местами ветеранов.