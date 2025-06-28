Ветерани ГУР з ампутаціями візьмуть участь в ультрамарафоні

Спортивний забіг. Ілюстративне фото: kowelrada.gov.ua

Ветерани Головного управління розвідки Міноборони України з ампутаціями візьмуть участь в одному з найважчих забігів у світі. Він відбудеться 4 липня у французькому Морзіні в рамках проєкту Limitless.

Про старт проєкту організатори повідомили на офіційній сторінці в Instagram.

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Участь ветеранів ГУР в ультрамарафоні

Як відомо, команда ветеранів ГУР візьмуть участь у Spartan Ultra World Championship — ультрамарафоні з понад 60 перешкодами на гірській дистанції довжиною 52 км. Учасники — ветерани з ампутаціями кінцівок, які вже довели, що неможливе — стає можливим, а меж — не існує.

Зазначається, що у Францію поїдуть Тарас Проць (ветеран зі спецпідрозділу ГУР МО KRAKEN) та Сергій Шикун (з Департаменту активних дій ГУР).

"Мене абсолютно не лякає цей виклик, а навпаки мотивує. Я хочу випробувати себе", — каже Тарас Проць.

Водночас Сергій Шикун наголосив, що хочеться показати іншим хлопцям, які тільки отримали травми на війні, що життя після ампутації продовжується. Хоча перший етап після поранення буде важким.

Траса, на якій відбуватиметься Spartan Ultra, розташована серед гір. Учасникам доведеться набрати близько 3 тисяч метрів висоти. Під час змагань ветеранів супроводжуватиме організатор Spartan Race Ukraine Олексій Вовк.

"Це одна з найважчих і водночас найцікавіших трас "Спартану". У Морзіні зберуться найкращі спортсмени нашої великої спільноти. Ми будемо поруч із нашими ветеранами, щоб пройти цей шлях разом — 52 км, понад 3 тисячі метрів набору висоти, і все це за 15 годин. Це дуже серйозне завдання", — розповідає Олексій.

Відомо, що разом з командою на змагання також поїде учасник комедійної команди "Ветерани космічних військ" шоумен Артем Дамницький.

"Це чергове нагадування світу про те, що відбувається в Україні. Про те, які незламні наші бійці, навіть після того, як вони втрачають кінцівки. Вони продовжують жити далі повноцінне життя. І вони доведуть на цій дистанції, що вони також здатні подолати цей шлях", — розповів шоумен.

Водночас співзасновник проєкту Limitless Роман Бебех наголосив, що вони об'єднують зусилля разом з Spartan Race Ukraine для того, щоб привернути увагу світової спортивної спільноти до подій в Україні, зібрати кошти для лікування поранених воїнів, а також вести освітню роботу для українського цивільного населення.

Зазначається, що паралельно з участю в чемпіонаті Spartan Ultra World Championship команда Limitless запускає збір коштів на реабілітацію поранених ветеранів ГУР МО, які втратили кінцівки внаслідок поранення. Кожен донат допоможе відновити фізичне й психологічне здоров’я тих, хто віддав частину себе за свободу.

Долучитися до збору можна за посиланням або ж за номером картки банки: 4441 1111 2562 3748.

Нагадаємо, у травні у Львові відбувся "Нова пошта напівмарафон". Метою цього заходу було зібрати кошти для підтримки Національного реабілітаційного центру Unbroken.

Також ми питали, що в квітні у Китаї відбувся перший півмарафон гуманоїдних роботів з людьми. Більше ніж двадцять двоногих машин вийшли на дистанцію 21 км, змагаючись поряд із 12 000 бігунами-аматорами.