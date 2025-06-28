Ветераны ГУР с ампутациями примут участие в ультрамарафоне

Спортивный забег. Иллюстративное фото: kowelrada.gov.ua

Ветераны Главного управления разведки Минобороны Украины с ампутациями примут участие в одном из самых тяжелых забегов в мире. Он состоится 4 июля во французском Морзине в рамках проекта Limitless.

О старте проекта организаторы сообщили на официальной странице в Instagram.

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Участие ветеранов ГУР в ультрамарафоне

Как известно, команда ветеранов ГУР примут участие в Spartan Ultra World Championship — ультрамарафоне с более 60 препятствиями на горной дистанции длиной 52 км. Участники — ветераны с ампутациями конечностей, которые уже доказали, что невозможное — становится возможным, а границ — не существует.

Отмечается, что во Францию поедут Тарас Проць (ветеран из спецподразделения ГУР МО KRAKEN) и Сергей Шикун (из Департамента активных действий ГУР).

"Меня абсолютно не пугает этот вызов, а наоборот мотивирует. Я хочу испытать себя", — говорит Тарас Проць.

В то же время Сергей Шикун отметил, что хочется показать другим ребятам, которые только получили травмы на войне, что жизнь после ампутации продолжается. Хотя первый этап после ранения будет тяжелым.

Трасса, на которой будет проходить Spartan Ultra, расположена среди гор. Участникам придется набрать около 3 тысяч метров высоты. Во время соревнований ветеранов будет сопровождать организатор Spartan Race Ukraine Алексей Вовк.

"Это одна из самых тяжелых и одновременно самых интересных трасс "Спартана". В Морзине соберутся лучшие спортсмены нашего большого сообщества. Мы будем рядом с нашими ветеранами, чтобы пройти этот путь вместе — 52 км, более 3 тысяч метров набора высоты, и все это за 15 часов. Это очень серьезная задача", — рассказывает Алексей.

Известно, что вместе с командой на соревнования также поедет участник комедийной команды "Ветераны космических войск" шоумен Артем Дамницкий.

"Это очередное напоминание миру о том, что происходит в Украине. О том, какие несокрушимые наши бойцы, даже после того, как они теряют конечности. Они продолжают жить дальше полноценную жизнь. И они докажут на этой дистанции, что они также способны преодолеть этот путь", — рассказал шоумен.

В то же время соучредитель проекта Limitless Роман Бебех отметил, что они объединяют усилия вместе с Spartan Race Ukraine для того, чтобы привлечь внимание мирового спортивного сообщества к событиям в Украине, собрать средства для лечения раненых воинов, а также вести образовательную работу для украинского гражданского населения.

Отмечается, что параллельно с участием в чемпионате Spartan Ultra World Championship команда Limitless запускает сбор средств на реабилитацию раненых ветеранов ГУР МО, которые потеряли конечности в результате ранения. Каждый донат поможет восстановить физическое и психологическое здоровье тех, кто отдал часть себя за свободу.

Приобщиться к сбору можно по ссылке или по номеру карты банка: 4441 1111 2562 3748.

Напомним, в мае во Львове состоялся "Новая почта полумарафон". Целью этого мероприятия было собрать средства для поддержки Национального реабилитационного центра Unbroken.

Также мы спрашивали, что в апреле в Китае состоялся первый полумарафон гуманоидных роботов с людьми. Более двадцати двуногих машин вышли на дистанцию 21 км, соревнуясь рядом с 12 000 бегунами-любителями.