Верховний Суд пояснив, коли дії роботодавця не є мобінгом

Люди в офісі. Фото: Pixabay

Зміна робочого місця, посади чи розміру заробітної плати працівника відповідно до вимог законодавства не може автоматично вважатися мобінгом. Такого висновку дійшов Верховний Суд під час розгляду трудового спору.

Про це повідомляє Новини.LIVE, посилаючись на Верховний Суд.

Що вирішив Верховний Суд

Колегія суддів Першої судової палати Касаційного цивільного суду у складі Верховного Суду розглянула справу за позовом працівниці, яка просила встановити факт мобінгу з боку роботодавця.

Позивачка стверджувала, що після неодноразових звільнень та поновлень на роботі за рішеннями судів роботодавець нібито створював для неї несприятливі умови праці, зменшував виплати та вчиняв інші дії, спрямовані на її звільнення.

Суди першої та апеляційної інстанцій відмовили у задоволенні позову. Вони дійшли висновку, що наведені обставини свідчать лише про незгоду працівниці з рішеннями роботодавця, але не підтверджують фактів цькування чи дискримінації.

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У Верховному Суді наголосили, що зміна робочого місця, посади або розміру оплати праці, якщо такі рішення ухвалені відповідно до трудового законодавства, колективного чи трудового договору, не є мобінгом.

Також суд звернув увагу, що нарахування премій та надбавок є правом керівника, а не його обов'язком. Оскільки такі виплати мають індивідуальний характер і залежать від особистого внеску працівника, різниця у розмірі заохочень сама по собі не може свідчити про психологічний чи економічний тиск.

Суд зазначив, що факт мобінгу має підтверджуватися належними доказами, а не припущеннями. У цій справі позивачка не змогла довести, що дії роботодавця були спрямовані саме на приниження її честі, гідності чи ділової репутації.

Окремо Верховний Суд розглянув аргументи щодо звільнень працівниці у 2018 та 2020 роках. Суд наголосив, що закон про запобігання та протидію мобінгу набрав чинності лише у 2022 році та не має зворотної дії в часі.

У зв'язку з цим події, які відбулися до набрання чинності відповідним законом, не можуть оцінюватися як мобінг у розумінні чинного трудового законодавства.

У результаті касаційну скаргу залишили без задоволення, а рішення судів попередніх інстанцій — без змін.

Як повідомлялося, відповідне рішення викладене у постанові Касаційного цивільного суду у складі Верховного Суду від 29 квітня 2026 року у справі №756/12586/24.

Новини.LIVE повідомляли, що українське законодавство зобов'язує роботодавців виплачувати зарплату не рідше двох разів на місяць. Навіть якщо працівники погоджуються на інший графік, такі домовленості суперечать нормам трудового права.

Новини.LIVE інформували, що зарплатні пропозиції в Україні відрізняються залежно від регіону та галузі. Лідерами за рівнем оплати праці традиційно залишаються Київ і великі міста, тоді як найнижчі показники спостерігаються у прифронтових регіонах.