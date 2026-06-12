Верховный Суд разъяснил, в каких случаях действия работодателя не являются моббингом

Люди в офисе. Фото: Pixabay

Смена рабочего места, должности или размера заработной платы работника в соответствии с требованиями законодательства не может автоматически считаться моббингом. К такому выводу пришел Верховный Суд при рассмотрении трудового спора.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Верховный Суд.

Что решил Верховный Суд

Коллегия судей Первой судебной палаты Кассационного гражданского суда в составе Верховного Суда рассмотрела дело по иску работницы, которая просила установить факт моббинга со стороны работодателя.

Истица утверждала, что после неоднократных увольнений и восстановлений на работе по решениям судов работодатель якобы создавал для нее неблагоприятные условия труда, уменьшал выплаты и совершал другие действия, направленные на ее увольнение.

Суды первой и апелляционной инстанций отказали в удовлетворении иска. Они пришли к выводу, что приведенные обстоятельства свидетельствуют лишь о несогласии работницы с решениями работодателя, но не подтверждают фактов травли или дискриминации.

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В Верховном Суде подчеркнули, что смена рабочего места, должности или размера оплаты труда, если такие решения приняты в соответствии с трудовым законодательством, коллективным или трудовым договором, не является моббингом.

Также суд обратил внимание, что начисление премий и надбавок является правом руководителя, а не его обязанностью. Поскольку такие выплаты носят индивидуальный характер и зависят от личного вклада работника, разница в размере поощрений сама по себе не может свидетельствовать о психологическом или экономическом давлении.

Суд отметил, что факт моббинга должен подтверждаться надлежащими доказательствами, а не предположениями. В данном деле истица не смогла доказать, что действия работодателя были направлены именно на унижение ее чести, достоинства или деловой репутации.

Отдельно Верховный Суд рассмотрел аргументы относительно увольнений работницы в 2018 и 2020 годах. Суд подчеркнул, что закон о предотвращении и противодействии моббингу вступил в силу только в 2022 году и не имеет обратной силы во времени.

В связи с этим события, произошедшие до вступления в силу соответствующего закона, не могут оцениваться как моббинг в понимании действующего трудового законодательства.

В результате кассационная жалоба была оставлена без удовлетворения, а решения судов предыдущих инстанций — без изменений.

Как сообщалось, соответствующее решение изложено в постановлении Кассационного гражданского суда в составе Верховного Суда от 29 апреля 2026 года по делу №756/12586/24.

Новини.LIVE сообщали, что украинское законодательство обязывает работодателей выплачивать зарплату не реже двух раз в месяц. Даже если работники соглашаются на другой график, такие договоренности противоречат нормам трудового права.

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