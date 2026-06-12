Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика ЧМ-2026 Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionЕвровидениеФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаПолитикаВойнаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Гламур
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Верховный Суд разъяснил, что не является моббингом

Верховный Суд разъяснил, что не является моббингом

Ua ru
Дата публикации 12 июня 2026 12:30
Верховный Суд разъяснил, в каких случаях действия работодателя не являются моббингом
Люди в офисе. Фото: Pixabay

Смена рабочего места, должности или размера заработной платы работника в соответствии с требованиями законодательства не может автоматически считаться моббингом. К такому выводу пришел Верховный Суд при рассмотрении трудового спора.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Верховный Суд.

Что решил Верховный Суд

Коллегия судей Первой судебной палаты Кассационного гражданского суда в составе Верховного Суда рассмотрела дело по иску работницы, которая просила установить факт моббинга со стороны работодателя.

Истица утверждала, что после неоднократных увольнений и восстановлений на работе по решениям судов работодатель якобы создавал для нее неблагоприятные условия труда, уменьшал выплаты и совершал другие действия, направленные на ее увольнение.

Суды первой и апелляционной инстанций отказали в удовлетворении иска. Они пришли к выводу, что приведенные обстоятельства свидетельствуют лишь о несогласии работницы с решениями работодателя, но не подтверждают фактов травли или дискриминации.

Читайте также:

В Верховном Суде подчеркнули, что смена рабочего места, должности или размера оплаты труда, если такие решения приняты в соответствии с трудовым законодательством, коллективным или трудовым договором, не является моббингом.

Также суд обратил внимание, что начисление премий и надбавок является правом руководителя, а не его обязанностью. Поскольку такие выплаты носят индивидуальный характер и зависят от личного вклада работника, разница в размере поощрений сама по себе не может свидетельствовать о психологическом или экономическом давлении.

Суд отметил, что факт моббинга должен подтверждаться надлежащими доказательствами, а не предположениями. В данном деле истица не смогла доказать, что действия работодателя были направлены именно на унижение ее чести, достоинства или деловой репутации.

Отдельно Верховный Суд рассмотрел аргументы относительно увольнений работницы в 2018 и 2020 годах. Суд подчеркнул, что закон о предотвращении и противодействии моббингу вступил в силу только в 2022 году и не имеет обратной силы во времени.

В связи с этим события, произошедшие до вступления в силу соответствующего закона, не могут оцениваться как моббинг в понимании действующего трудового законодательства.

В результате кассационная жалоба была оставлена без удовлетворения, а решения судов предыдущих инстанций — без изменений.

Как сообщалось, соответствующее решение изложено в постановлении Кассационного гражданского суда в составе Верховного Суда от 29 апреля 2026 года по делу №756/12586/24.

Новини.LIVE сообщали, что украинское законодательство обязывает работодателей выплачивать зарплату не реже двух раз в месяц. Даже если работники соглашаются на другой график, такие договоренности противоречат нормам трудового права.

Новини.LIVE сообщали, что предложения по зарплате в Украине различаются в зависимости от региона и отрасли. Лидерами по уровню оплаты труда традиционно остаются Киев и крупные города, тогда как самые низкие показатели наблюдаются в прифронтовых регионах.

Верховный суд рынок труда работодатели
Штин Ульяна - Редактор ленты новостей
Автор:
Штин Ульяна
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации