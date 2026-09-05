Верховна Рада може переїхати з Києва: Войцехівський назвав можливий сценарій

Засідання Верховної Ради. Фото: УНІАН

Народний депутат від "Слуги Народу", Член Тимчасової спеціальної комісії ВРУ з питань захисту майнових та немайнових прав внутрішньо переміщених та інших осіб Віталій Войцехівський припустив, що Верховна Рада може переїхати з Києва. Водночас місто наразі невідомо, а також навряд називатимуть в рамках безпеки.

Про це Віталій Войцехівський ексклюзивно повідомив в ефірі Вечір.LIVE.

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Верховна Рада може переїхати

Войцехівський зазначив, що наразі Верховна Рада проводить засідання у Києві. Водночас у випадку оголошення повітряної тривоги, депутати можуть голосувати з телефонів у визначеному укритті.

"Але, якщо підійти з практичної точки зору або з безпекової точки зору, то сама система є відпрацьована. Ми не беремо пульт із місця голосування, яке зараз в нас є в залі засідань, а беремо свій мобільний телефон і умовно їдемо в якесь місто Х на західній Україні, облаштовуємо там Wi-Fi, прописуємо в регламенті, що ми там голосуємо і можемо проводити там голосування", — зазначив нардеп.

Він каже, що до цього потрібно бути готовими. Такі обговорення зумовлені постійними російськими ударами по Києву, зокрема балістикою. Войцехівський зауважив, що небезпека є й в підвалі Верховної Ради.

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"Давайте будемо готовими до гіршого варіанту, але сподіватися на краще", — каже він про можливий переїзд Ради.

Як писали Новини.LIVE, народна депутатка Ольга Василевська-Смаглюк повідомила, що Верховна Рада не припинятиме засідань навіть під час повітряних тривог. У разі оголошення сигналу нардепам передбачили 10 хвилин, щоб перейти до укриття.

А якщо засідання парламенту проходить за межами сесійної зали, де працює система голосування, то підрахунок голосів здійснює Лічильна комісія. Її головою є народний депутат Юрій Корявченков.