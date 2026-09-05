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Главная Новости дня Верховная Рада может переехать из Киева: нардеп раскрыл детали

Верховная Рада может переехать из Киева: нардеп раскрыл детали

Ua ru
5 сентября 2026 19:56
Эксклюзив
Верховная Рада может переехать из Киева: Войцеховский назвал возможный сценарий
Заседание Верховной Рады. Фото: УНИАН

Народный депутат от партии "Слуга народа", член Временной специальной комиссии ВРУ по вопросам защиты имущественных и неимущественных прав внутренне перемещенных и других лиц Виталий Войцеховский высказал предположение, что Верховная Рада может переехать из Киева. В то же время город пока неизвестен, а также вряд ли будет назван из соображений безопасности.

Об этом Виталий Войцеховский эксклюзивно сообщил в эфире Вечір.LIVE.

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Верховная Рада может переехать

Войцеховский отметил, что в настоящее время Верховная Рада проводит заседания в Киеве. В то же время в случае объявления воздушной тревоги депутаты могут голосовать с телефонов в специально отведенном укрытии.

"Но если подойти к этому с практической точки зрения или с точки зрения безопасности, то сама система отработана. Мы не берем пульт с места голосования, которое сейчас у нас есть в зале заседаний, а берем свой мобильный телефон и условно отправляемся в какой-то город Х на западе Украины, настраиваем там Wi-Fi, прописываем в регламенте, что мы там голосуем и можем проводить там голосование", — отметил нардеп.

Он говорит, что к этому нужно быть готовыми. Такие обсуждения вызваны постоянными российскими ударами по Киеву, в частности баллистическими. Войцеховский заметил, что опасность существует и в подвале Верховной Рады.

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"Давайте будем готовы к худшему варианту, но будем надеяться на лучшее", — говорит он о возможном переезде Рады.

Как писали Новини.LIVE, народный депутат Ольга Василевская-Смаглюк сообщила, что Верховная Рада не будет прерывать заседания даже во время воздушных тревог. В случае объявления сигнала нардепам отведено 10 минут, чтобы перейти в укрытие.

А если заседание парламента проходит за пределами сессионного зала, где работает система голосования, то подсчет голосов осуществляет Счетная комиссия. Ее председателем является народный депутат Юрий Корявченков.

Верховная Рада Киев Украина нардепы переезд
Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Автор:
Аркадий Пастула

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