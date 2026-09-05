Верховная Рада может переехать из Киева: Войцеховский назвал возможный сценарий

Заседание Верховной Рады. Фото: УНИАН

Народный депутат от партии "Слуга народа", член Временной специальной комиссии ВРУ по вопросам защиты имущественных и неимущественных прав внутренне перемещенных и других лиц Виталий Войцеховский высказал предположение, что Верховная Рада может переехать из Киева. В то же время город пока неизвестен, а также вряд ли будет назван из соображений безопасности.

Об этом Виталий Войцеховский эксклюзивно сообщил в эфире Вечір.LIVE.

Реклама

Верховная Рада может переехать

Войцеховский отметил, что в настоящее время Верховная Рада проводит заседания в Киеве. В то же время в случае объявления воздушной тревоги депутаты могут голосовать с телефонов в специально отведенном укрытии.

"Но если подойти к этому с практической точки зрения или с точки зрения безопасности, то сама система отработана. Мы не берем пульт с места голосования, которое сейчас у нас есть в зале заседаний, а берем свой мобильный телефон и условно отправляемся в какой-то город Х на западе Украины, настраиваем там Wi-Fi, прописываем в регламенте, что мы там голосуем и можем проводить там голосование", — отметил нардеп.

Он говорит, что к этому нужно быть готовыми. Такие обсуждения вызваны постоянными российскими ударами по Киеву, в частности баллистическими. Войцеховский заметил, что опасность существует и в подвале Верховной Рады.

Читайте также:

"Давайте будем готовы к худшему варианту, но будем надеяться на лучшее", — говорит он о возможном переезде Рады.

Как писали Новини.LIVE, народный депутат Ольга Василевская-Смаглюк сообщила, что Верховная Рада не будет прерывать заседания даже во время воздушных тревог. В случае объявления сигнала нардепам отведено 10 минут, чтобы перейти в укрытие.

А если заседание парламента проходит за пределами сессионного зала, где работает система голосования, то подсчет голосов осуществляет Счетная комиссия. Ее председателем является народный депутат Юрий Корявченков.