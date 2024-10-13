Представник ВРУ Федір Веніславський заявив, що більшість парламентарів не підтримує економічне бронювання

Член комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки Федір Веніславський. Фото: Новини.LIVE/Олег Переверзєв

У Верховній раді зараз немає достатньої кількості голосів за ухвалення рішення щодо економічного бронювання. Щоправда, вважати, що цю ідею вже поховали, поки що зарано.

Про це в суботу, 12 жовтня, в інтерв'ю Radio NV повідомив член комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки Федір Веніславський.

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За словами Веніславського, економічне бронювання — ще один водорозділ між тими, хто має гарну роботу та гроші, і тими, хто таких грошей не має. Саме тому станом на сьогодні достатньої кількості голосів для підтримки такої ініціативи в парламенті немає.

Водночас питання щодо впровадження економічного бронювання досі активно обговорюють.

"Я не думаю, що ми її (ідею економічного бронювання. — Ред.) повністю поховали. Це питання дуже дискутивне. Воно безпосередньо корелюється з тими мільйонами, які заробляють на тіньових схемах", — підсумував представник Верховної Ради.

Нагадаємо, на думку голови фінансового комітету Верховної Ради України Данили Гетманцева, економічне бронювання в Україні можуть впровадити вже цього року. Таке нововведення не буде способом відкупу від армії. Визначати, хто має право на бронювання, будуть за певними критеріями.

Раніше депутат Ігор Фірс повідомив, що у Верховній Раді наразі не розглядають закон про економічне бронювання. Парламентарі шукають компромісне рішення.