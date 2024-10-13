Представитель ВРУ Федор Вениславский заявил, что большинство парламентариев не поддерживают экономическое бронирование

Член комитета Верховной Рады по нацбезопасности Федор Вениславский. Фото: Новини.LIVE/Олег Переверзев

В Верховной Раде сейчас нет достаточного количества голосов за принятие решения касательно экономического бронирования. Правда, считать, что эту идею уже похоронили, пока рано.

Об этом в субботу, 12 октября, в интервью Radio NV сообщил член комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности Федор Вениславский.

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По словам Вениславского, экономическое бронирование — еще один водораздел между теми, кто имеет хорошую работу и деньги, и теми, у кого нет таких денег. Именно поэтому на сегодняшний день достаточного количества голосов для поддержки такой инициативы в парламенте нет.

В то же время вопрос о внедрении экономического бронирования до сих пор активно обсуждается.

"Я не думаю, что мы ее (идею экономического бронирования. — Ред.) полностью похоронили. Этот вопрос очень дискутивный. Он напрямую коррелируется с теми миллионами, которые зарабатывают на теневых схемах", — подытожил представитель Верховной Рады.

Напомним, по мнению главы финансового комитета Верховной Рады Украины Данилы Гетманцева, экономическое бронирование в Украине могут внедрить уже в этом году. Такое новшество не будет способом откупа от армии. Определять, кто имеет право на бронирование будут по определенным критериям.

Ранее депутат Игорь Фирс сообщил, что в Верховной Раде пока не рассматривают закон об экономическом бронировании. Парламентарии ищут компромиссное решение.