Венедіктова розповіла допомогу для дітей переселенців у Швейцарії

Пані посол України у Швейцарії Ірина Венедіктова. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Пані посол України у Швейцарії Ірина Венедіктова розповіла про дітей-спортсменів, які були змушені виїхати з України. За її словами, українці серед місцевих спортсменів посідають перші місця на змаганнях.

Про це Венедиктова сказала під час форуму "Сила спортивної дипломатії", передає кореспондентка Новини.LIVE Галина Остаповець.

Читайте також:

Українські спортсмени за кордоном

"Діти, які приїхали, як біженці у Швейцарію, займають перші місця серед місцевих спортсменів. Тобто українські спортивні школи досить потужні і ми це бачимо", — сказала вона.

За словами Венедиктової, дипломатичні установи у співпраці з міжнародними партнерами забезпечують фінансову підтримку, організовують благодійні матчі, тренувальні збори у безпечних умовах, а також реалізовують гуманітарні програми спортсменів. Вона наголосила на важливості дозволити нашим спортсменам залишатися конкурентоспроможними навіть в умовах війни.

"Через війну багато з них були змушені залишити домівки і шукати цієї підтримки за кордоном. І завдяки зусиллям міжнародних партнерів, вони отримують ці тренувальні бази, для них організовують змагання і забезпечують фінансами", — розповіла пані посол.

Венедіктова зауважила, що також спорт залишається важливим каналом зв'язку українців з батьківщиною і через спорт вони живуть позитивними емоціями.

Раніше заступниця керівника ОП Олена Ковальська розповіла, що напередодні Олімпійських ігор сотні українців пройшли вулицями Парижа, несучи з собою зображення та імена полеглих на війні спортсменів.

Також на форумі виступив керівник ОП Андрій Єрмак. Він заявив, що Росія не збирається зупиняти війну проти України.