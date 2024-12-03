Венедіктова розповіла допомогу для дітей переселенців у Швейцарії

Венедіктова заявила про успіхи дітей-спортсменів у Швейцарії
Пані посол України у Швейцарії Ірина Венедіктова розповіла про дітей-спортсменів, які були змушені виїхати з України. За її словами, українці серед місцевих спортсменів посідають перші місця на змаганнях.
Про це Венедиктова сказала під час форуму "Сила спортивної дипломатії", передає кореспондентка Новини.LIVE Галина Остаповець.
Українські спортсмени за кордоном
"Діти, які приїхали, як біженці у Швейцарію, займають перші місця серед місцевих спортсменів. Тобто українські спортивні школи досить потужні і ми це бачимо", — сказала вона.
За словами Венедиктової, дипломатичні установи у співпраці з міжнародними партнерами забезпечують фінансову підтримку, організовують благодійні матчі, тренувальні збори у безпечних умовах, а також реалізовують гуманітарні програми спортсменів. Вона наголосила на важливості дозволити нашим спортсменам залишатися конкурентоспроможними навіть в умовах війни.
"Через війну багато з них були змушені залишити домівки і шукати цієї підтримки за кордоном. І завдяки зусиллям міжнародних партнерів, вони отримують ці тренувальні бази, для них організовують змагання і забезпечують фінансами", — розповіла пані посол.
Венедіктова зауважила, що також спорт залишається важливим каналом зв'язку українців з батьківщиною і через спорт вони живуть позитивними емоціями.
Раніше заступниця керівника ОП Олена Ковальська розповіла, що напередодні Олімпійських ігор сотні українців пройшли вулицями Парижа, несучи з собою зображення та імена полеглих на війні спортсменів.
Також на форумі виступив керівник ОП Андрій Єрмак. Він заявив, що Росія не збирається зупиняти війну проти України.
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