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Венедиктова заявила об успехах детей-спортсменов в Швейцарии

3 декабря 2024 13:03
Евгения Брюховецкая - редактор
Венедиктова рассказала о помощи для детей переселенцев в Швейцарии
Посол Украины в Швейцарии Ирина Венедиктова. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов
Евгения Брюховецкая - редактор

Посол Украины в Швейцарии Ирина Венедиктова рассказала о детях-спортсменах, которые были вынуждены выехать из Украины. По ее словам, украинцы среди местных спортсменов занимают первые места на соревнованиях.

Об этом Венедиктова сказала на форуме "Сила спортивной дипломатии", передает корреспондент Новини.LIVE Галина Остаповец.

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"Дети, которые приехали как беженцы в Швейцарию, занимают первые места среди местных спортсменов. То есть украинские спортивные школы достаточно мощные и мы это видим", — сказала она.

По словам Венедиктовой, дипломатические учреждения по сотрудничеству с международными партнерами обеспечивают финансовую поддержку, организуют благотворительные матчи, тренировочные сборы в безопасных условиях, а также реализуют гуманитарные программы спортсменов. Она отметила важность позволить нашим спортсменам оставаться конкурентоспособными даже в условиях войны.

"В результате многие из них были вынуждены покинуть дома и искать эту поддержку за рубежом. И благодаря усилиям международных партнеров, они получают эти тренировочные базы, для них организуют соревнования и обеспечивают финансами", — рассказала посол.

Венедиктова отметила, что спорт остается важным каналом связи украинцев с родиной и через спорт они живут положительными эмоциями.

Ранее заместитель руководителя ОП Елена Ковальская рассказала, что накануне Олимпийских игр сотни украинцев прошли по улицам Парижа, неся с собой изображения и имена павших на войне спортсменов.

Также на форуме выступил руководитель ОП Андрей Ермак. Он заявил, что Россия не собирается останавливать войну против Украины.

дети Ирина Венедиктова Швейцария война в Украине спортсмены

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