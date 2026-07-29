Велика честь: Трамп розповів про зустріч із Зеленським

Дональд Трамп. Фото: Reuters

Штін Уляна Редактор стрічки новин

Президент США Дональд Трамп позитивно оцінив зустріч із президентом України Володимиром Зеленським у Вашингтоні. За його словами, переговори пройшли добре, а сторони обговорили низку важливих питань.

Про це американський лідер повідомив після зустрічі із главою Української держави в соціальній мережі X, передає Новини.LIVE.

Трамп розповів про зустріч із Зеленським

Президент США Дональд Трамп заявив, що для нього було честю провести зустріч із президентом України Володимиром Зеленським у Білому домі.

За словами американського лідера, під час переговорів сторони обговорили багато важливих тем. Він також зазначив, що зустріч пройшла у позитивній атмосфері.

"Велика честь зустрітися з президентом України Зеленським. Обговорювалося багато речей. Переговори пройшли дуже добре", — заявив Трамп.

Зустріч відбулася напередодні голосування в Сенаті США за санкційний законопроєкт, автором якого є сенатор Ліндсі Грем. Також після переговорів із Трампом український президент мав провести зустрічі із понад 60 сенаторами від обох американських партій.

Переговори у Вашингтоні стали частиною дипломатичних зусиль щодо подальшої підтримки України, посилення тиску на Росію та пошуку шляхів завершення війни.

Допис Білого дому. Скріншот: X

Новини.LIVE писали, що за словами Лори Лумер, яка посилається на власне джерело у Білому домі, під час зустрічі Дональда Трампа та Володимира Зеленського сторони обговорили можливий візит до Києва спецпредставника президента США Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера. Якщо поїздка відбудеться, вона стане першим візитом Віткоффа та Кушнера до української столиці.

Новини.LIVE інформували, що Президент України Володимир Зеленський 28 липня зустрівся з президентом США Дональдом Трампом у Білому домі. Серед ключових тем переговорів були зміцнення української протиповітряної оборони та активізація дипломатичних кроків для досягнення справедливого миру. У зустрічі також взяв участь керівник Офісу президента України Кирило Буданов.