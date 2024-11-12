Щемливе відео з військовим — ведуча розплакалася в ефірі телемарафону

Ведуча телемарафону розчулилась через відео з військовим
У прямому ефірі телемарафону ведуча розчулилась через історію військового. Захисник зустрівся з дружиною та дитиною дорогою на фронт.
Відео поширилось у мережі у вівторок, 12 листопада.
Щемливе відео з військовим
На відео можна побачити, як боєць Другої Галицької бригади цілує та обіймає свою дружину, а також дитину.
"Щоб побачити свого захисника, вони чекали на одній з магістралей, по якій військовий з побратимами прямували на фронт", — розповіла ведуча.
Авто з військовими зупинилося на декілька хвилин, щоб військовий зміг обійняти своїх рідних.
Ведуча не змогла стримати емоцій та розплакалася.
Нагадаємо, Зеленський повідомив, що уряд ухвалив постанову, яка впроваджує ефективний і прозорий механізм переведень військовослужбовців між частинами.
Раніше захисники показали, як влаштовують пастки для окупантів. Воїни застосовують не тільки звичні механізовані системи.
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