Трогательное видео с военным — ведущая расплакалась в эфире телемарафона

Ведущая телемарафона растрогалась из-за видео с военным
В прямом эфире телемарафона ведущая растрогалась из-за истории военного. Защитник встретился с женой и ребенком в дороге на фронт.
Видео распространилось по сети во вторник, 12 ноября.
Трогательное видео с военным
На видео можно увидеть, как боец Второй Галицкой бригады целует и обнимает свою жену, а также ребенка.
"Чтобы увидеть своего защитника, они ждали на одной из магистралей, по которой военный с собратьями направлялись на фронт", — рассказала ведущая.
Авто с военными остановилось на несколько минут, чтобы военный смог обнять своих родных.
Ведущая не смогла сдержать эмоций и расплакалась.
Напомним, Зеленский сообщил, что правительство приняло постановление, внедряющее эффективный и прозрачный механизм переводов военнослужащих между частями.
Ранее защитники показали, как устраивают ловушки для оккупантов. Воины используют не только обычные механизированные системы.
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