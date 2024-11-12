Трогательное видео с военным — ведущая расплакалась в эфире телемарафона

Украинский военный с семьей. Фото: скриншот

В прямом эфире телемарафона ведущая растрогалась из-за истории военного. Защитник встретился с женой и ребенком в дороге на фронт.

Видео распространилось по сети во вторник, 12 ноября.

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На видео можно увидеть, как боец Второй Галицкой бригады целует и обнимает свою жену, а также ребенка.

"Чтобы увидеть своего защитника, они ждали на одной из магистралей, по которой военный с собратьями направлялись на фронт", — рассказала ведущая.

Авто с военными остановилось на несколько минут, чтобы военный смог обнять своих родных.

Ведущая не смогла сдержать эмоций и расплакалась.

Напомним, Зеленский сообщил, что правительство приняло постановление, внедряющее эффективный и прозрачный механизм переводов военнослужащих между частями.

Ранее защитники показали, как устраивают ловушки для оккупантов. Воины используют не только обычные механизированные системы.