Суд відхилив рішення Міноборони та зобов'язав сплатити вдові військового 15 млн гривень

Молоток судді. Фото: Freepik

Комісія Міноборони України відмовила дружині загиблого воїна ЗСУ у виплаті 15 млн гривень допомоги через наявність в неї громадянства РФ. У зв'язку з цим жінка звернулася до суду, який поставив крапку в питанні.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Реклама

Читайте також:

Деталі справи

Згідно з матеріалами справи, до суду звернулася дружина українського військовослужбовця, який загинув у серпні 2022 року під час артилерійського обстрілу російських військ на території Донецької області. Після загибелі чоловіка вдова звернулася до комісії Міністерства оборони із заявою про призначення одноразової грошової допомоги у розмірі 15 млн грн, передбаченої для сімей загиблих захисників, однак отримала відмову.

Причиною стало те, що жінка є громадянкою Російської Федерації. Згідно вироку суду, вдова має право на постійне проживання в Україні та перебувала в офіційному шлюбі з військовослужбовцем, який загинув у зоні бойових дій, захищаючи країну. У зв'язку з відмовою комісії Міноборони жінка звернулася до суду.

У свою чергу представник Міноборони у відзиві на позов зазначив, що з 30 вересня 2022 року набрала чинності постанова Кабінету міністрів, яка прямо забороняє виплату одноразової грошової допомоги громадянам Росії та Білорусі. Саме на цій підставі комісія визнала виплату неможливою та ухвалила рішення, яке, на думку відповідача, є законним і обґрунтованим.

Рішення суду

Суддя Чернівецького окружного адміністративного суду, Ігор Маренич, розглянув матеріали справи та всі доводи сторін. Він встановив, що військовослужбовець загинув 7 серпня 2022 року, тоді як постанова Кабінету міністрів, яка обмежує право на виплату одноразової грошової допомоги громадянам Росії та Білорусі, набула чинності лише 30 вересня 2022 року.

"Беручи до уваги зміст ст. 58 Конституції України та висновки Великої Палати Верховного Суду щодо дії нормативно-правових актів у часі, суд зазначає, що в цих правовідносинах відповідач, вирішуючи питання про наявність у позивача права на отримання одноразової грошової допомоги внаслідок загибелі чоловіка, повинен був застосувати положення постанови №168, які мали місце на момент їх виникнення, тобто на дату загибелі 07.08.2022, та передбачали право позивача на отримання частки ОГД", — зазначено в рішенні.

У підсумку суд задовольнив позов вдови, визнав протиправною та скасував пункт про відмову у виплаті 15 млн грн, а також зобов’язав Міноборони призначити та нарахувати їй допомогу. Водночас це рішення ще може бути оскаржене в апеляційному порядку.

Нагадаємо, нещодавно ми писали, що українські військові можуть отримати одноразову грошову допомогу до 50 тисяч гривень. Де та як читайте за цим посиланням.

Також ми повідомляли, як нараховують виплати за бойові завдання.