Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивПсихологияИндустрииДомСпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Вдове воина не выплатить деньги из-за паспорта РФ — что решил суд

Вдове воина не выплатить деньги из-за паспорта РФ — что решил суд

Ua ru
Дата публикации 12 августа 2025 01:03
Суд отклонил решение Минобороны и обязал выплатить вдове военного 15 млн гривен
Молоток судьи. Фото: Freepik

Комиссия Минобороны Украины отказала жене погибшего воина ВСУ в выплате 15 млн гривен помощи из-за наличия у нее гражданства РФ. В связи с этим женщина обратилась в суд, который поставил точку в вопросе. 

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

Реклама
Читайте также:

Детали дела

Согласно материалам дела, в суд обратилась жена украинского военнослужащего, который погиб в августе 2022 года во время артиллерийского обстрела российских войск на территории Донецкой области. После гибели мужа вдова обратилась в комиссию Министерства обороны с заявлением о назначении единовременной денежной помощи в размере 15 млн грн, предусмотренной для семей погибших защитников, однако получила отказ.

Причиной стало то, что женщина является гражданкой Российской Федерации. Согласно приговору суда, вдова имеет право на постоянное проживание в Украине и находилась в официальном браке с военнослужащим, который погиб в зоне боевых действий, защищая страну. В связи с отказом комиссии Минобороны женщина обратилась в суд.

В свою очередь представитель Минобороны в отзыве на иск отметил, что с 30 сентября 2022 года вступило в силу постановление Кабинета министров, которое прямо запрещает выплату единовременной денежной помощи гражданам России и Беларуси. Именно на этом основании комиссия признала выплату невозможной и приняла решение, которое, по мнению ответчика, является законным и обоснованным.

Решение суда

Судья Черновицкого окружного административного суда, Игорь Маренич, рассмотрел материалы дела и все доводы сторон. Он установил, что военнослужащий погиб 7 августа 2022 года, тогда как постановление Кабинета министров, которое ограничивает право на выплату единовременной денежной помощи гражданам России и Беларуси, вступило в силу только 30 сентября 2022 года.

"Принимая во внимание содержание ст. 58 Конституции Украины и выводы Большой Палаты Верховного Суда относительно действия нормативно-правовых актов во времени, суд отмечает, что в этих правоотношениях ответчик, решая вопрос о наличии у истца права на получение единовременной денежной помощи вследствие гибели мужа, должен был применить положения постановления №168, которые имели место на момент их возникновения, то есть на дату гибели 07.08.2022, и предусматривали право истца на получение доли ОГД", — сказано в решении.

В итоге суд удовлетворил иск вдовы, признал противоправным и отменил пункт об отказе в выплате 15 млн грн, а также обязал Минобороны назначить и начислить ей помощь. В то же время это решение еще может быть обжаловано в апелляционном порядке.

Напомним, недавно мы писали, что украинские военные могут получить единовременную денежную помощь до 50 тысяч гривен. Где и как читайте по этой ссылке.

Также мы сообщали, как начисляют выплаты за боевые задачи.

суд выплаты ВСУ армия погибшие судебные решения
Виктория Козырь - редактор
Автор:
Виктория Козырь
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации