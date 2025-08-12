Суд отклонил решение Минобороны и обязал выплатить вдове военного 15 млн гривен

Молоток судьи. Фото: Freepik

Комиссия Минобороны Украины отказала жене погибшего воина ВСУ в выплате 15 млн гривен помощи из-за наличия у нее гражданства РФ. В связи с этим женщина обратилась в суд, который поставил точку в вопросе.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

Детали дела

Согласно материалам дела, в суд обратилась жена украинского военнослужащего, который погиб в августе 2022 года во время артиллерийского обстрела российских войск на территории Донецкой области. После гибели мужа вдова обратилась в комиссию Министерства обороны с заявлением о назначении единовременной денежной помощи в размере 15 млн грн, предусмотренной для семей погибших защитников, однако получила отказ.

Причиной стало то, что женщина является гражданкой Российской Федерации. Согласно приговору суда, вдова имеет право на постоянное проживание в Украине и находилась в официальном браке с военнослужащим, который погиб в зоне боевых действий, защищая страну. В связи с отказом комиссии Минобороны женщина обратилась в суд.

В свою очередь представитель Минобороны в отзыве на иск отметил, что с 30 сентября 2022 года вступило в силу постановление Кабинета министров, которое прямо запрещает выплату единовременной денежной помощи гражданам России и Беларуси. Именно на этом основании комиссия признала выплату невозможной и приняла решение, которое, по мнению ответчика, является законным и обоснованным.

Решение суда

Судья Черновицкого окружного административного суда, Игорь Маренич, рассмотрел материалы дела и все доводы сторон. Он установил, что военнослужащий погиб 7 августа 2022 года, тогда как постановление Кабинета министров, которое ограничивает право на выплату единовременной денежной помощи гражданам России и Беларуси, вступило в силу только 30 сентября 2022 года.

"Принимая во внимание содержание ст. 58 Конституции Украины и выводы Большой Палаты Верховного Суда относительно действия нормативно-правовых актов во времени, суд отмечает, что в этих правоотношениях ответчик, решая вопрос о наличии у истца права на получение единовременной денежной помощи вследствие гибели мужа, должен был применить положения постановления №168, которые имели место на момент их возникновения, то есть на дату гибели 07.08.2022, и предусматривали право истца на получение доли ОГД", — сказано в решении.

В итоге суд удовлетворил иск вдовы, признал противоправным и отменил пункт об отказе в выплате 15 млн грн, а также обязал Минобороны назначить и начислить ей помощь. В то же время это решение еще может быть обжаловано в апелляционном порядке.

