Україна
Вчителям підвищать зарплату — коли в Україні ухвалять держбюджет

Вчителям підвищать зарплату — коли в Україні ухвалять держбюджет

Ua ru
Дата публікації: 16 листопада 2025 08:58
Оновлено: 08:58
Нові зарплати вчителів — Гетманцев розповів, коли ухвалять Держбюджет-2026
Вчителька з дитиною. Фото ілюстративне: Pexels

Голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев пояснив, коли в Україні мають ухвалити Держбюджет-2026. Відомо, що вчителям підвищать заробітні плати.

Про це Данило Гетманцев розповів в інтервʼю Новини.LIVE.

Читайте також:

Нові зарплати вчителям в Україні

Гетманцев розповів, що Держбюджет на наступний рік повинні ухвалити вже наступного тижня.

"Верховна Рада проголосувала відповідну поправку, за якою заробітні плати вчителів переглядаються і збільшуються таким чином, що мінімальна зарплата вчителя буде становити три мінімальні зарплати", — каже він.

Однак у доопрацьованому до другого читання проєкті бюджету уряд зберіг іншу схему: підвищення на 30% з 1 січня та ще на 20% з 1 вересня. Це суттєво менше, ніж передбачала пропозиція Верховної Ради.

Внаслідок цього комітет вступив у переговори з Кабміном. Гетманцев заявив, що вдалося досягти твердої домовленості:

  з 1 січня — підвищення на 30% до вже чинних доплат;
  з 1 вересня — запуск моделі "три мінімальні зарплати".

Комітет з питань освіти разом із МОН протягом шести місяців має розробити конкретні пропозиції щодо оновленого перерахунку інших педагогічних ставок.

Нагадаємо, Новини.LIVE розповідали, яка доплата вчителям за присвоєння першої та другої кваліфікаційної категорії.

Раніше нардеп Сергій Власенко заявив, що у січні професорсько-викладацький склад ВНЗ будуть відправляти у відпустки, але не оплачуваний.

держбюджет зарплати вчителі Данило Гетманцев Україна
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
