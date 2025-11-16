Нові зарплати вчителів — Гетманцев розповів, коли ухвалять Держбюджет-2026

Вчителька з дитиною. Фото ілюстративне: Pexels

Голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев пояснив, коли в Україні мають ухвалити Держбюджет-2026. Відомо, що вчителям підвищать заробітні плати.

Про це Данило Гетманцев розповів в інтервʼю Новини.LIVE.

Нові зарплати вчителям в Україні

Гетманцев розповів, що Держбюджет на наступний рік повинні ухвалити вже наступного тижня.

"Верховна Рада проголосувала відповідну поправку, за якою заробітні плати вчителів переглядаються і збільшуються таким чином, що мінімальна зарплата вчителя буде становити три мінімальні зарплати", — каже він.

Однак у доопрацьованому до другого читання проєкті бюджету уряд зберіг іншу схему: підвищення на 30% з 1 січня та ще на 20% з 1 вересня. Це суттєво менше, ніж передбачала пропозиція Верховної Ради.

Внаслідок цього комітет вступив у переговори з Кабміном. Гетманцев заявив, що вдалося досягти твердої домовленості:

з 1 січня — підвищення на 30% до вже чинних доплат;

з 1 вересня — запуск моделі "три мінімальні зарплати".

Комітет з питань освіти разом із МОН протягом шести місяців має розробити конкретні пропозиції щодо оновленого перерахунку інших педагогічних ставок.

