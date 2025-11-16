Видео
Україна
Видео

Учителям повысят зарплату — когда в Украине примут госбюджет

Ua ru
Дата публикации 16 ноября 2025 08:58
обновлено: 08:58
Новые зарплаты учителей — Гетманцев рассказал, когда примут Госбюджет-2026
Учитель с ребенком. Фото иллюстративное: Pexels

Председатель финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев объяснил, когда в Украине должны принять Госбюджет-2026. Известно, что учителям повысят заработные платы.

Об этом Даниил Гетманцев рассказал в интервью Новини.LIVE.

Читайте также:

Новые зарплаты учителям в Украине

Гетманцев рассказал, что Госбюджет на следующий год должны принять уже на следующей неделе.

"Верховная Рада проголосовала соответствующую поправку, по которой заработные платы учителей пересматриваются и увеличиваются таким образом, что минимальная зарплата учителя будет составлять три минимальные зарплаты", — говорит он.

Однако в доработанном ко второму чтению проекте бюджета правительство сохранило другую схему: повышение на 30% с 1 января и еще на 20% с 1 сентября. Это существенно меньше, чем предусматривало предложение Верховной Рады.

В результате комитет вступил в переговоры с Кабмином. Гетманцев заявил, что удалось достичь твердой договоренности:

  • с 1 января — повышение на 30% к уже действующим доплатам;
  • с 1 сентября — запуск модели "три минимальные зарплаты".

Комитет по вопросам образования вместе с МОН в течение шести месяцев должен разработать конкретные предложения по обновленному перерасчету других педагогических ставок.

Напомним, Новини.LIVE рассказывали, какая доплата учителям за присвоение первой и второй квалификационной категории.

Ранее нардеп Сергей Власенко заявил, что в январе профессорско-преподавательский состав вузов будут отправлять в отпуска, но не оплачиваемый.

госбюджет зарплаты учителя Даниил Гетманцев Украина
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
