Новые зарплаты учителей — Гетманцев рассказал, когда примут Госбюджет-2026

Председатель финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев объяснил, когда в Украине должны принять Госбюджет-2026. Известно, что учителям повысят заработные платы.

Об этом Даниил Гетманцев рассказал в интервью Новини.LIVE.

Новые зарплаты учителям в Украине

Гетманцев рассказал, что Госбюджет на следующий год должны принять уже на следующей неделе.

"Верховная Рада проголосовала соответствующую поправку, по которой заработные платы учителей пересматриваются и увеличиваются таким образом, что минимальная зарплата учителя будет составлять три минимальные зарплаты", — говорит он.

Однако в доработанном ко второму чтению проекте бюджета правительство сохранило другую схему: повышение на 30% с 1 января и еще на 20% с 1 сентября. Это существенно меньше, чем предусматривало предложение Верховной Рады.

В результате комитет вступил в переговоры с Кабмином. Гетманцев заявил, что удалось достичь твердой договоренности:

с 1 января — повышение на 30% к уже действующим доплатам;

с 1 сентября — запуск модели "три минимальные зарплаты".

Комитет по вопросам образования вместе с МОН в течение шести месяцев должен разработать конкретные предложения по обновленному перерасчету других педагогических ставок.

Ранее нардеп Сергей Власенко заявил, что в январе профессорско-преподавательский состав вузов будут отправлять в отпуска, но не оплачиваемый.