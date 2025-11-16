Новые зарплаты учителей — Гетманцев рассказал, когда примут Госбюджет-2026

Учителям повысят зарплату — когда в Украине примут госбюджет
Председатель финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев объяснил, когда в Украине должны принять Госбюджет-2026. Известно, что учителям повысят заработные платы.
Об этом Даниил Гетманцев рассказал в интервью Новини.LIVE.
Новые зарплаты учителям в Украине
Гетманцев рассказал, что Госбюджет на следующий год должны принять уже на следующей неделе.
"Верховная Рада проголосовала соответствующую поправку, по которой заработные платы учителей пересматриваются и увеличиваются таким образом, что минимальная зарплата учителя будет составлять три минимальные зарплаты", — говорит он.
Однако в доработанном ко второму чтению проекте бюджета правительство сохранило другую схему: повышение на 30% с 1 января и еще на 20% с 1 сентября. Это существенно меньше, чем предусматривало предложение Верховной Рады.
В результате комитет вступил в переговоры с Кабмином. Гетманцев заявил, что удалось достичь твердой договоренности:
- с 1 января — повышение на 30% к уже действующим доплатам;
- с 1 сентября — запуск модели "три минимальные зарплаты".
Комитет по вопросам образования вместе с МОН в течение шести месяцев должен разработать конкретные предложения по обновленному перерасчету других педагогических ставок.
