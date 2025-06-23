Вбивство сина нардепа — обвинувачені отримали вирок через 6 років

Судове засідання по справі. Фото: Офіс Генерального прокурора

У столиці завершився розгляд резонансної справи про замах на депутата Київської обласної ради та вбивство його маленького сина. Шевченківський районний суд Києва визнав винними трьох фігурантів справи — снайпера та двох його спільників, які допомагали у підготовці й реалізації злочину.

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора у понеділок, 23 червня.

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Деталі справи

За даними слідства, трагедія сталася 1 грудня 2019 року в центрі Києва, неподалік ресторану. Зловмисники відкрили вогонь по депутату. Він отримав вогнепальне поранення голови, а його трирічний син, який перебував поруч, загинув на місці.

Снайпер, що зробив фатальний постріл, отримав 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Його визнано винним одразу за кількома статтями: замах на умисне вбивство, вбивство з необережності, незаконне поводження зі зброєю, підроблення та використання офіційних документів.

Двоє його пособників, які допомагали в організації та проведенні злочину, отримали по 13 років ув’язнення з конфіскацією майна. Один із них також був визнаний винним у незаконному зберіганні зброї.

Що з'ясував суд

Як з'ясували ювенальні прокурори Офісу Генерального прокурора, засуджені заздалегідь підготували зброю, боєприпаси, засоби маскування, а також приміщення, де зберігали усе необхідне для здійснення замовного вбивства. Вони ретельно готувалися: спостерігали за потерпілим, проводили пристрілку зброї на полігоні, розробляли детальний план.

Суд вивчив понад 20 томів доказів, допитав свідків і потерпілих. Розгляд справи розпочинався двічі: один з обвинувачених понад два роки переховувався від слідства та перебував у міжнародному розшуку. Його затримали лише через 2,5 роки після злочину, після чого справи об'єднали, а розгляд почали знову.

Судове засідання по справі. Фото: Офіс Генерального прокурора

Нагадаємо, що у Львові викрили злочинне угруповання з шести чоловіків, які самі себе називали "вуличною братвою" і систематично вимагали гроші у працівників місцевого ринку. Суд визнав їх винними: головного організатора засудили до чотирьох років ув’язнення, а інші учасники отримали по три роки умовного терміну.

А житель Бахмута, перебуваючи у Харкові напідпитку, напав на медичних працівників швидкої допомоги, які у цей час надавали допомогу його знайомій. Суд визнав його винним та покарав.