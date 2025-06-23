Убийство сына нардепа — обвиняемые получили приговор через 6 лет

Судебное заседание по делу. Фото: Офис Генерального прокурора

В столице завершилось рассмотрение резонансного дела о покушении на депутата Киевского областного совета и убийство его маленького сына. Шевченковский районный суд Киева признал виновными трех фигурантов дела — снайпера и двух его сообщников, которые помогали в подготовке и реализации преступления.

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора в понедельник, 23 июня.

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Детали дела

По данным следствия, трагедия произошла 1 декабря 2019 года в центре Киева, недалеко от ресторана. Злоумышленники открыли огонь по депутату. Он получил огнестрельное ранение головы, а его трехлетний сын, который находился рядом, погиб на месте.

Снайпер, сделавший роковой выстрел, получил 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Он признан виновным сразу по нескольким статьям: покушение на умышленное убийство, убийство по неосторожности, незаконное обращение с оружием, подделка и использование официальных документов.

Двое его пособников, которые помогали в организации и проведении преступления, получили по 13 лет заключения с конфискацией имущества. Один из них также был признан виновным в незаконном хранении оружия.

Что выяснил суд

Как выяснили ювенальные прокуроры Офиса Генерального прокурора, осужденные заранее подготовили оружие, боеприпасы, средства маскировки, а также помещение, где хранили все необходимое для совершения заказного убийства. Они тщательно готовились: наблюдали за потерпевшим, проводили пристрелку оружия на полигоне, разрабатывали детальный план.

Суд изучил более 20 томов доказательств, допросил свидетелей и потерпевших. Рассмотрение дела начиналось дважды: один из обвиняемых более двух лет скрывался от следствия и находился в международном розыске. Его задержали только через 2,5 года после преступления, после чего дела объединили, а рассмотрение начали снова.

Судебное заседание по делу. Фото: Офис Генерального прокурора

Напомним, что во Львове разоблачили преступную группировку из шести мужчин, которые сами себя называли "уличной братвой" и систематически требовали деньги у работников местного рынка. Суд признал их виновными: главного организатора приговорили к четырем годам заключения, а другие участники получили по три года условного срока.

А житель Бахмута, находясь в Харькове навеселе, напал на медицинских работников скорой помощи, которые в это время оказывали помощь его знакомой. Суд признал его виновным и наказал.