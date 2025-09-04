Відео
Вбивство Парубія — Гончаренко заявив про звʼязок фігуранта з РФ

Вбивство Парубія — Гончаренко заявив про звʼязок фігуранта з РФ

Ua ru
Дата публікації: 4 вересня 2025 10:55
Вбивство Парубія — Гончаренко повідомив про звʼязок підозрюваного з Росією
Олексій Гончаренко. Фото: УНІАН

Народний депутат від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко висловився про вбивство Андрія Парубія у Львові. За його словами, є неспростовні докази, що це замовлення Кремля.

Про це Олексій Гончаренко розповів в ефірі Ранок.LIVE у четвер, 4 вересня.

Читайте також:

Звʼязок підозрюваного з Росією

Гончаренко впевнений, що вбивство Андрія Парубія замовили російські спецслужби. За його словами, нападник є лише інструментом, а палець на гачку пістолета — це ФСБ.

"З того, що знаю я, є його переписки на телефоні із російськими спецслужбами. Там немає жодних сумнівів, хто і як це організовував", — заявив нардеп.

Водночас він зауважив, що це має повідомити слідство та суд. За його словами, наразі може бути певна таємниця розслідування.

"Це далеко не єдина людина, яку російські спецслужби сьогодні вербують і направляють на скоєння актів. Ці акти можуть бути різними", — каже Гончаренко.

У приклад він навів завдання від РФ щодо розвідки, а згодом — вбивство. Нардеп наголосив, що СБУ запобігли дуже багато випадків.

Нагадаємо, 2 вересня підозрюваному у вбивстві Парубія обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб.

Крім того, під час судового засідання він визнав свою провину та заявив про помсту владі України.

Верховна Рада Олексій Гончаренко вбивство Росія Андрій Парубій
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
