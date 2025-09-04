Убийство Парубия — Гончаренко сообщил о связи подозреваемого с Россией

Алексей Гончаренко. Фото: УНИАН

Народный депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко высказался об убийстве Андрея Парубия во Львове. По его словам, есть неопровержимые доказательства, что это заказ Кремля.

Об этом Алексей Гончаренко рассказал в эфире Ранок.LIVE в четверг, 4 сентября.

Связь подозреваемого с Россией

Гончаренко уверен, что убийство Андрея Парубия заказали российские спецслужбы. По его словам, нападавший является лишь инструментом, а палец на крючке пистолета — это ФСБ.

"Из того, что знаю я, есть его переписки на телефоне с российскими спецслужбами. Там нет никаких сомнений, кто и как это организовывал", — заявил нардеп.

В то же время он отметил, что это должно следствие и суд сообщить. По его словам, сейчас может быть определенная тайна расследования.

"Это далеко не единственный человек, которого российские спецслужбы сегодня вербуют и направляют на совершение актов. Эти акты могут быть разными", — говорит Гончаренко.

В пример он привел задание от РФ по разведке, а впоследствии — убийство. Нардеп отметил, что СБУ предотвратили очень много случаев.

Напомним, 2 сентября подозреваемому в убийстве Парубия избрали меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток.

Кроме того, во время судебного заседания он признал свою вину и заявил о мести власти Украины.