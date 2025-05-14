Вбивство Ірини Фаріон — у Зінченка з’явився новий адвокат

Підозрюваний В'ячеслав Зінченко. Фото: Новини.LIVE

У справі щодо вбивства Ірини Фаріон з’явилася нова процесуальна зміна — обвинувачений В'ячеслав Зінченко залучив нового адвоката. Ним став Володимир Вороняк, юрист з Івано-Франківська.

Про це він розповів кореспондентам Новини.LIVE.

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Як і попередній захисник обвинуваченого — Сулима, Вороняк є уродженцем Івано-Франківська.

Наразі він утримується від коментарів, посилаючись на те, що ще не ознайомився з матеріалами справи. За його словами, вивчити документи він планує до 27 травня.

Адвокат також зазначив, що відповідно до закону, підозрюваний має право мати до п’яти захисників, тому залучення нових адвокатів є правом обвинуваченого.

Раніше донька вбитої Ірини Фаріон Софія Особа обурилася перебігом судового процесу — вона вважає, що справу затягують.

Крім того, ми інформували, що 1 травня під час слухання справи про вбивство мовознавиці Ірини Фаріон стало відомо про замінування будівлі суду.