Убийство Ирины Фарион — у Зинченко появился новый адвокат

Подозреваемый Вячеслав Зинченко. Фото: Новини.LIVE

В деле об убийстве Ирины Фарион появилось новое процессуальное изменение — один из обвиняемых, Вячеслав Зинченко, привлек нового адвоката. Им стал Владимир Вороняк, юрист из Ивано-Франковска.

Об этом он рассказал корреспондентам Новини.LIVE.

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Как и предыдущий защитник обвиняемого — Сулима, Вороняк является уроженцем Ивано-Франковска.

Сейчас он воздерживается от комментариев, ссылаясь на то, что еще не ознакомился с материалами дела. По его словам, изучить документы он планирует до 27 мая.

Адвокат также отметил, что согласно закону, подозреваемый имеет право иметь до пяти защитников, поэтому привлечение новых адвокатов является правом обвиняемого.

Ранее дочь убитой Ирины Фарион София Особа возмутилась ходом судебного процесса — она считает, что дело затягивают.

Кроме того, мы информировали, что 1 мая во время слушания дела об убийстве языковеда Ирины Фарион стало известно о заминировании здания суда.