Чоловік вдарив кота об стіну та викинув на вулицю через м'ясо — який вирок суду

Котик просить їсти. Ілюстративне фото: freepik.com

У Житомирській області судили чоловіка, який вбив кота своєї знайомої. Злочинець виправдовувався тим, що тваринка лізла до м'яса, яке він приніс.

Про це повідомляє пресслужба Бердичівського міськрайонного суду Житомирської області.

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Деталі справи

За даними справи, восени 2024 року чоловік був в гостях у своєї знайомої. Він взяв її кота за хвіст, вдарив його об стіну та викинув на вулицю, через що домашній улюбленець загинув.

Вбивця свою вину визнав та щиро розкаявся. За його словами, не хотів нівечити тваринку, однак вдався до таких дій, бо кіт кидався до м'яса, яке чоловік приніс.

Рішення суду

Суд визнав чоловіка винним у жорстокому поводженні з твариною. Водночас суддя встановив, що обвинувачений раніше не судимий, не працює, сусіди схарактеризували його з негативного боку за агресивну поведінку, конфліктність та зловживання алкоголем. Однак суд визнав каяття чоловіка як пом'якшувальну обставину, тож призначив покарання у вигляді півтора року обмеження свободи з роком іспитового терміну.

Вирок ще не набув чинності, таким чином на нього ще можна подати апеляцію.

Нагадаємо, що у Волинській області собака загриз сусідського кота. Відомо, як суд покарав власницю пса.

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