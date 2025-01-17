Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Новини дня arrow Вбив кота, бо кидався на м'ясо — як суд покарав чоловіка arrow

Вбив кота, бо кидався на м'ясо — як суд покарав чоловіка

17 січня 2025 23:03
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор
Чоловік вдарив кота об стіну та викинув на вулицю через м'ясо — який вирок суду
Котик просить їсти. Ілюстративне фото: freepik.com
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор

У Житомирській області судили чоловіка, який вбив кота своєї знайомої. Злочинець виправдовувався тим, що тваринка лізла до м'яса, яке він приніс.

Про це повідомляє пресслужба Бердичівського міськрайонного суду Житомирської області.

Читайте також:

Деталі справи

За даними справи, восени 2024 року чоловік був в гостях у своєї знайомої. Він взяв її кота за хвіст, вдарив його об стіну та викинув на вулицю, через що домашній улюбленець загинув.

Вбивця свою вину визнав та щиро розкаявся. За його словами, не хотів нівечити тваринку, однак вдався до таких дій, бо кіт кидався до м'яса, яке чоловік приніс.

Рішення суду

Суд визнав чоловіка винним у жорстокому поводженні з твариною. Водночас суддя встановив, що обвинувачений раніше не судимий, не працює, сусіди схарактеризували його з негативного боку за агресивну поведінку, конфліктність та зловживання алкоголем. Однак суд визнав каяття чоловіка як пом'якшувальну обставину, тож призначив покарання у вигляді півтора року обмеження свободи з роком іспитового терміну. 

Вирок ще не набув чинності, таким чином на нього ще можна подати апеляцію.

Нагадаємо, що у Волинській області собака загриз сусідського кота. Відомо, як суд покарав власницю пса.

Також у Києві собака напав на дівчину та покусав її. За це суд покарав господаря тварини.

суд вбивство Житомирська область кіт судові рішення

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

00:44 Може опинитись у Сочі — реакція на зустріч Зеленського з Фіцо

00:30 Відстрочка для педагога — чи обов'язково іти до ТЦК

00:11 У ЗСУ спростували заяву Безуглої про росіян у Покровську

00:10 Виплати українським дітям — у Польщі хочуть посилити вимоги

Термінова новина

00:05 У Києві повітряна тривога — у якій небезпеці столиця

17 січня 2025

23:53 Угорщина блокує санкції проти РФ — Каллас розкритикувала Будапешт

Термінова новина

23:45 На Київщині оголосили повітряну тривогу — яка небезпека

23:37 Кібератака на реєстри — в Мін'юсті анонсували відновлення роботи

23:36 Мир для України через силу — заява прем'єра Великої Британії

23:05 Військові небезпечні — у Києві речника ВМС не пустили пообідати

00:44 Може опинитись у Сочі — реакція на зустріч Зеленського з Фіцо

00:30 Відстрочка для педагога — чи обов'язково іти до ТЦК

00:11 У ЗСУ спростували заяву Безуглої про росіян у Покровську

00:10 Виплати українським дітям — у Польщі хочуть посилити вимоги

Термінова новина

00:05 У Києві повітряна тривога — у якій небезпеці столиця

17 січня 2025

23:53 Угорщина блокує санкції проти РФ — Каллас розкритикувала Будапешт

Термінова новина

23:45 На Київщині оголосили повітряну тривогу — яка небезпека

23:37 Кібератака на реєстри — в Мін'юсті анонсували відновлення роботи

23:36 Мир для України через силу — заява прем'єра Великої Британії

23:05 Військові небезпечні — у Києві речника ВМС не пустили пообідати

06:40 Нові ціни на металобрухт в Україні — вартість чормету у січні

06:20 Ціни на нерухомість у 2025 році — де в Україні дешевші квартири

06:06 Дорогі авто, банкети і 500 млн у кіно — куди йдуть наші гроші

16 січня 2025

18:47 Як змінилися доходи одеситів за минулий рік — опитування

17:05 Кого стосуються ліміти на банківські перекази — розбір від НБУ

16:05 Банківська таємниця в Україні — що це та чи хочуть її скасувати

14:50 Як зросли зарплати в Україні — статистика вакансій та галузей

06:40 В Україні оновились ціни на золото — тарифи ломбардів у січні

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

Ексклюзив

06:33 Повторна ВЛК у лютому — кого з військовозобовʼязаних стосується

06:20 Чесні цифри — як змінювалася мінімальна зарплата у доларах

Text

22:56 Україна збільшила потужності "зеленої" енергетики, — експерт

Text

18:56 Політтехнолог відповів, коли відбудеться зустріч Трампа і Путіна

Text

17:55 Нова заява Сирського і зміна цін на комуналку — ефір Вечір.LIVE

Text

13:08 Байден розкрив головний страх Путіна, — ефір День.LIVE

Text

11:17 Скороход назвала причину припинення роботи комісії щодо ТЦК

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

Text

09:52 Скороход пояснила, для чого можуть використовувати СЗЧ військові

Text

08:00 Єрмак заявив про зустріч Зеленського з Трампом — ефір Ранок.LIVE

16 січня 2025
Text

21:22 Виступ Байдена на прощальній церемонії в Пентагоні — прямий ефір

Text

21:22 Горбенко сказав, скільки бійців переведуть з Повітряних сил

Text

17:50 Зеленський пообіцяв Путіну жорстку відповідь, — ефір Вечір.LIVE

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

05:45 Пільги після 60 років — що доступно українцям у 2025 році

12 січня 2025

10:39 Цифри вражають — скільки чоловіків призовного віку є в Україні

10 січня 2025

06:35 Дарча у 2025 році — скільки коштує оформити документ

8 січня 2025

16:31 Яна Клочкова — чому мовчить і де мешкає олімпійська чемпіонка

15 січня 2025

20:00 Чотири черги мобілізації — хто піде служити першим

6 січня 2025

06:10 Доплати за надстаж — кому виплатять 700 грн у 2025 році

14 січня 2025

08:58 У Словаччині школяр з прапором України не потис руку президенту

16 січня 2025

17:12 Ціни на яйця вже не ті, але є бюджетний варіант — де шукати

9 січня 2025

06:37 Особисті активи — що заборонено передавати у спадок у 2025 році

5 січня 2025

03:59 Східний гороскоп на 2025 рік — що принесе знакам Дерев'яна Змія