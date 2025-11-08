Метро в європейських країнах — де найсучасніше

Метро у Варшаві. Фото: istockphoto

У Берліні та Франції одні з найстаріших метрополітенів. В інших європейських містах метро постійно оновлюють, відкривають нові станції та запускають нові поїзди.

Яке метро: Варшави, Вашингтона, Берліна чи Парижа є найсучаснішим — дивіться в ефірі "Київський час".

Реклама

Читайте також:

В якому місті найсучасніший метрополітен

Варшава

Кореспондентка Юлія Войнар розповіла цікаві факти про метро у Варшаві. За її словами, воно значно молодше за київське, адже його відкрили лише 1995 року.

Зараз там вже 39 станцій і 11 з них з'явилися за останні десять років. Вартість квитка на 20 хвилин становить 3,4 злотих (близько 37 грн), пільговий — удвічі дешевший.

У столиці Польщі чиста та сучасна підземка, яка обладнана кондиціонерами, та має безплатні туалети. Метро у Варшаві працює з 05:00 до 00:00, а у вихідні дні з 05:00 до 03:00.

Вашингтон

Водночас Уляна Бойчук розповіла, що будівництво метро у Вашингтоні розпочалося у 1967 році, аби з'єднати місто з передмістями Мериленду та Вірджинії. Разова поїздка у підземці коштує від 2,25 долара, але вартість квитка коливається залежно від часу доби та довжини маршруту.

Станції метрополітену у Вашингтоні просторі та світлі, вагони обладнані кондиціонерами й місцями для людей з інвалідністю. Метро працює з 5:00 до 00:00 у будні та до 02:00 в суботу. Інтервал руху — від 4 до 10 хвилин.

Берлін

За словами журналістки Дар'ї Нефьодової, метро в Берліні є одним із найстаріших у Європі. Підземка там працює з 1902 року і станом на зараз має 175 станцій.

Вартість проїзду у берлінському метро коштує від 3,80 євро. За останнє десятиліття тут відкрили лише кілька нових станцій, зате активно модернізують мережу — запускають нові поїзди та встановлюють відеоспостереження. У вихідні метро курсує безперервно всю ніч, у будні інтервал — 2–3 хвилини.

Париж

Кореспондентка Новини.LIVE з Парижа Валерія Рождественська розповіла, що паризькому метро вже 125 років. Це найстаріша підземка серед усіх вищезгаданих.

Разовий квиток коштує 2,50 євро (приблизно 121 грн) та діє дві години на всі види міського транспорту: метро, трамвай і приміську електричку.

Працює з 05:30 до 01:15, а у п’ятницю та суботу — до 02:15 ночі. Перед Олімпійськими іграми у 2024 році Париж продовжив 14-ту лінію на сім нових станцій, а цього року запустив поїзди нового покоління MF-19.

Нагадаємо, раніше у Київраді розкрили, скільки насправді коштує поїздка у метро. Собівартість становить не менше одного євро.

Також депутати у Києві пропонують зробити безкоштовним проїзд у метро. Доходи все одно не покривають збитків столичного метрополітену.