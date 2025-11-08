Метро в европейских странах — где самое современное

Метро в Варшаве. Фото: istockphoto

В Берлине и Франции одни из старейших метрополитенов. В других европейских городах метро постоянно обновляют, открывают новые станции и запускают новые поезда.

Какое метро: Варшавы, Вашингтона, Берлина или Парижа является самым современным — смотрите в эфире "Київського часу".

Реклама

Читайте также:

В каком городе самый современный метрополитен

Варшава

Корреспондент Юлия Войнар рассказала интересные факты о метро в Варшаве. По ее словам, оно значительно моложе киевского, ведь его открыли только в 1995 году.

Сейчас там уже 39 станций и 11 из них появились за последние десять лет. Стоимость билета на 20 минут составляет 3,4 злотых (около 37 грн), льготный — вдвое дешевле.

В столице Польши чистая и современная подземка, которая оборудована кондиционерами, и имеет бесплатные туалеты. Метро в Варшаве работает с 05:00 до 00:00, а в выходные дни с 05:00 до 03:00.

Вашингтон

В то же время Ульяна Бойчук рассказала, что строительство метро в Вашингтоне началось в 1967 году, чтобы соединить город с пригородами Мэриленда и Вирджинии. Разовая поездка в подземке стоит от 2,25 доллара, но стоимость билета колеблется в зависимости от времени суток и длины маршрута.

Станции метрополитена в Вашингтоне просторные и светлые, вагоны оборудованы кондиционерами и местами для людей с инвалидностью. Метро работает с 5:00 до 00:00 в будни и до 02:00 в субботу. Интервал движения — от 4 до 10 минут.

Берлин

По словам журналистки Дарьи Нефедовой, метро в Берлине является одним из старейших в Европе. Подземка там работает с 1902 года и по состоянию на сейчас имеет 175 станций.

Стоимость проезда в берлинском метро стоит от 3,80 евро. За последнее десятилетие здесь открыли лишь несколько новых станций, зато активно модернизируют сеть — запускают новые поезда и устанавливают видеонаблюдение. В выходные метро курсирует непрерывно всю ночь, в будни интервал — 2-3 минуты.

Париж

Корреспондентка Новини.LIVE из Парижа Валерия Рождественская рассказала, что парижскому метро уже 125 лет. Это самая старая подземка среди всех вышеупомянутых.

Разовый билет стоит 2,50 евро (примерно 121 грн) и действует два часа на все виды городского транспорта: метро, трамвай и пригородную электричку.

Работает с 05:30 до 01:15, а в пятницу и субботу - до 02:15 ночи. Перед Олимпийскими играми в 2024 году Париж продлил 14-ю линию на семь новых станций, а в этом году запустил поезда нового поколения MF-19.

Напомним, ранее в Киевсовете раскрыли, сколько на самом деле стоит поездка в метро. Себестоимость составляет не менее одного евро.

Также депутаты в Киеве предлагают сделать бесплатным проезд в метро. Доходы все равно не покрывают убытков столичного метрополитена.