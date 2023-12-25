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ВАКС залишив в СІЗО ексзаступника голови Держспецзв'язку

25 грудня 2023 13:12
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
ВАКС залишив в СІЗО ексзаступника голови Держспецзв'язку
Вищий антикорупційний суд. Фото: Wikimapia.org
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду залишила без змін запобіжний захід колишньому заступнику голови Держспецзв’язку. Рішення оскарженню не підлягає.

Про це повідомила пресслужба ВАКС

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Що відомо про рішення ВАКС

Зазначається, що Апеляційна палата ВАКС залишила в СІЗО ексзаступника голови Держспецзв'язку. Відповідна ухвала набирає законної сили з моменту проголошення, є остаточною та оскарженню не підлягає. 

"25 грудня 2023 року Апеляційна палата ВАКС відмовила в задоволенні апеляційної скарги сторони захисту та залишила без змін запобіжний захід у виді тримання під вартою з альтернативою внесення 25 млн грн застави, що застосований до колишнього заступника голови Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України (Держспецзв’язку)", — йдеться у повідомленні. 

Як відомо, він разом з іншими особами підозрюється у заволодінні державними коштами у сумі понад 62 млн грн під час закупівлі Державною службою засобів інформатизації, призначених для створення системи захищених реєстрів даних.

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Що відомо про справу

Нещодавно детективи НАБУ повідомили про підозру у заволодінні державними коштами у сумі понад 62 млн грн голові Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України Юрію Щиголю та його заступнику Віктору Жорі. Загалом у вчиненні злочинів підозрюються шість членів організованої групи.

За версією слідства, у 2021 році відбулася закупівля засобів інформатизації, призначених для створення системи захищених реєстрів даних. Переможцем закупівлі визначено компанію, підконтрольну організатору злочинної організації, яка поставила програмне забезпечення ДП "Українські спеціальні системи", що належить до сфери Держспецзв’язку, за завищеною вартістю.

За умовами договорів на постачання відповідного ПЗ та послуг державне товариство перерахувало у 2021-2022 роках понад 285 млн грн. Проте реальна вартість ПЗ, яке компанія придбала в іноземного виробника, становила 223 млн грн, а різницю коштів, ті самі 62 мільйони гривень, спільники поділили. 

Пізніше стало відомо, що ексочільника Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України відпустили з-під варти. За колишнього посадовця внесли заставу у розмірі 25 млн гривень.  

Нагадаємо, 28 листопада Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід ще одному підозрюваному у справі щодо заволодіння 62 млн грн коштів Держспецзв'язку. Йдеться про голову установи Юрія Щиголя. До підозрюваного застосували запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 30 млн грн.

За декілька днів після цього Кабінет Міністрів України після корупційного скандалу призначив нового голову Держспецзв'язку. Посаду обійняв Юрій Мироненко. 

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