ВАКС оставил в СИЗО экс-замглавы Госспецсвязи

Высший антикоррупционный суд. Фото: Wikimapia.org

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда оставила без изменений меру пресечения бывшему заместителю председателя Госспецсвязи. Решение обжалованию не подлежит.

Об этом сообщила пресс-служба ВАКС.

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Что известно о решении ВАКС

Отмечается, что Апелляционная палата ВАКС оставила в СИЗО экс-замглавы Госспецсвязи. Соответствующее постановление вступает в законную силу с момента провозглашения, является окончательным и обжалованию не подлежит.

"25 декабря 2023 года Апелляционная палата ВАКС отказала в удовлетворении апелляционной жалобы стороны защиты и оставила без изменений меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения 25 млн грн залога, примененного к бывшему заместителю председателя Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины (Госспецсвязи)", — говорится в сообщении.

Как известно, он вместе с другими лицами подозревается в завладении государственными средствами в сумме более 62 млн. грн. при закупке Государственной службой средств информатизации, предназначенных для создания системы защищенных реестров данных.

Что известно о деле

Недавно детективы НАБУ сообщили о подозрении в завладении государственными средствами в сумме более 62 млн. грн председателю Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины Юрию Щиголе и его заместителю Виктору Жори. В общей сложности в совершении преступлений подозреваются шесть членов организованной группы.

По версии следствия, в 2021 году состоялась закупка средств информатизации, предназначенных для создания системы защищенных реестров данных. Победителем закупки определена компания, подконтрольная организатору преступной организации, которая поставила программное обеспечение ГП "Украинские специальные системы", относящееся к сфере Госспецсвязи, по завышенной стоимости.

По условиям договоров на поставку соответствующего ПО и услуг государственное общество перечислило в 2021-2022 годах более 285 млн грн. Однако реальная стоимость ПО, которое компания приобрела у иностранного производителя, составила 223 млн грн, а разницу средств, те самые 62 миллиона гривен, подельники поделили.

Позже стало известно, что экс-глава Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины был отпущен из-под стражи. За бывшее должностное лицо внесли залог в размере 25 млн грн.

Напомним, 28 ноября Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения еще одному подозреваемому по делу о завладении 62 млн. грн средств Госспецсвязи. Речь идет о главе учреждения Юрия Щиголе. К подозреваемому применили меру пресечения в виде залога в размере 30 млн. грн.

Через несколько дней после этого Кабинет Министров Украины после коррупционного скандала назначил нового главу Госспецсвязи. Должность занял Юрий Мироненко.