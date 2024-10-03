Екснардепа Дмитра Крючкова 3 жовтня оголосили в міжнародний розшук

Нардеп Дмитро Крючков. Фото: Радіо Свобода

Колишнього народного депутата Дмитра Крючкова у четвер, 3 жовтня, оголосили в міжнародний розшук. Відповідне рішення ухвалив Вищий антикорупційний суд.

Про це повідомила правозахисна організація Transparency International Ukraine.

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Оголошення у міжнародний розшук

"3 жовтня 2024 року колегія суддів ВАКС частково задовольнила клопотання прокурора САП та оголосила Дмитра Крючкова в міжнародний розшук", — йдеться у повідомленні.

На попереднє засідання суду Крючков не з‘явився, тому сьогодні прокурор подав клопотання про його розшук. Також він планує подати клопотання про заочний розгляд справи.

Відомо, що Крючков виїхав за кордон 15 лютого цього року на підставі того, що має п'ятьох дітей. Після того він не повертався, а до засідань долучався в онлайн-форматі.

Зазначимо, що колишнього депутата обвинувачують у заволодінні понад 1,5 мільярдів гривень компаній "Черкасиобленерго" та "Запоріжжяобленерго".

Скриншот допису Transparency International Ukraine

Нагадаємо, НАБУ оголосило в розшук проректора харківського вишу Романа Шабанова. Його підозрюють у привласненні 12 мільйонів гривень.

Також ми писали, що нардепа Андрія Одарченка оголосили у міжнародний розшук. Напередодні стало відомо, що він втік за кордон.