Экснардеп Дмитрий Крючков 3 октября объявили в международный розыск

Нардеп Дмитрий Крючков. Фото: Радио Свобода

Бывшего народного депутата Дмитрия Крючкова в четверг, 3 октября, объявили в международный розыск. Соответствующее решение вынес Высший антикоррупционный суд.

Об этом сообщила правозащитная организация Transparency International Ukraine.

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Объявление в международный розыск

"3 октября 2024 года коллегия судей ВАКС частично удовлетворила ходатайство прокурора САП и объявила Дмитрия Крючкова в международный розыск", — говорится в сообщении.

На предыдущее заседание суда Крючков не явился, поэтому сегодня прокурор подал ходатайство о его розыске. Также он планирует подать ходатайство о заочном рассмотрении дела.

Известно, что Крючков выехал за границу 15 февраля этого года на основании того, что у него пять детей. После этого он не возвращался, а к заседаниям присоединялся в онлайн-формате.

Отметим, что бывшего депутата обвиняют в завладении более 1,5 миллиарда гривен компаний "Черкассыоблэнерго" и "Запорожьеоблэнерго".

Скриншот поста Transparency International Ukraine

Напомним, НАБУ объявило в розыск проректора харьковского вуза Романа Шабанова. Его подозревают в присвоении 12 миллионов гривен.

Также мы писали, что нардепа Андрея Одарченко объявили в международный розыск. Накануне стало известно, что он скрылся за границу.