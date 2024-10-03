Экснардеп Дмитрий Крючков 3 октября объявили в международный розыск

ВАКС объявил в международный розыск экснардепа Крючкова
Бывшего народного депутата Дмитрия Крючкова в четверг, 3 октября, объявили в международный розыск. Соответствующее решение вынес Высший антикоррупционный суд.
Об этом сообщила правозащитная организация Transparency International Ukraine.
Объявление в международный розыск
"3 октября 2024 года коллегия судей ВАКС частично удовлетворила ходатайство прокурора САП и объявила Дмитрия Крючкова в международный розыск", — говорится в сообщении.
На предыдущее заседание суда Крючков не явился, поэтому сегодня прокурор подал ходатайство о его розыске. Также он планирует подать ходатайство о заочном рассмотрении дела.
Известно, что Крючков выехал за границу 15 февраля этого года на основании того, что у него пять детей. После этого он не возвращался, а к заседаниям присоединялся в онлайн-формате.
Отметим, что бывшего депутата обвиняют в завладении более 1,5 миллиарда гривен компаний "Черкассыоблэнерго" и "Запорожьеоблэнерго".
Напомним, НАБУ объявило в розыск проректора харьковского вуза Романа Шабанова. Его подозревают в присвоении 12 миллионов гривен.
Также мы писали, что нардепа Андрея Одарченко объявили в международный розыск. Накануне стало известно, что он скрылся за границу.
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