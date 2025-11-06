Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьЕксклюзивГороскопЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Вакарчук зіграє концерт для двох людей — репортаж з фільму про ОЕ

Вакарчук зіграє концерт для двох людей — репортаж з фільму про ОЕ

Ua ru
Дата публікації: 6 листопада 2025 19:21
Оновлено: 19:22
Прем'єра фільму про Океан Ельзи у Києві — репортаж
Святослав Вакарчук на прем'єрі фільму "Океан Ельзи: Спостереження Шторму". Фото: пресслужба

У Києві відбулася прем'єра документального фільму "Океан Ельзи: Спостереження Шторму". Подія зібрала сотні людей — друзів, колег і прихильників гурту, які протягом трьох десятиліть були поруч із колективом.

Повідомляє головна редакторка Новини.LIVE Олена Халік. 

Реклама
Читайте також:

"Океан Ельзи" представили перший документальний фільм про історію гурту

Днями у Києві відбулася прем'єра документального фільму "Океан Ельзи: Спостереження Шторму". Режисером фільму став Артем Григорян, продюсер — Максим Сердюк, сценарист — Вадим Переверзєв. 

Біографічна документальна стрічка розповідає історію головного гурту незалежної України — "Океану Ельзи". Вона поєднує унікальні архіви, невідомі раніше факти та відверті спогади музикантів і команди, які творили музику, що стала символом свободи, любові та боротьби.

Фільм Океан Ельзи - прем'єра
Гурт "Океан Ельзи" з командою фільму. Фото: пресслужба

Відповідаючи на запитання Олени Халік, фронтмен гурту Святослав Вакарчук зізнався, що одними із найяскравіших спогадів за часи існування колективу для нього є фестиваль "Таврійські ігри".

"Для мене особисто "Таврійські ігри" — одні із найяскравіших моментів в історії "Океан Ельзи". Це достатньо іронічно, тому що в основному на "Таврійських іграх" виступали музиканти, які грали зовсім іншу музику. Це був не рок-фестиваль, це був фестиваль усієї популярної на той момент музики, але як не дивно, мені там так подобалася атмосфера. У 1996 році нашому гурту було усього два роки і нас у Львові не усі знали, а тут раптом нас запрошують на "Таврійські ігри". Я до сих пір не розумію, як це стало можливо. Керівництво просто почуло пару наших пісень і запросило на головну сцену", — розповів Вакарчук.

Головний редактор Олена Халік
Головний редактор Новини.LIVE Олена Халік відвідала прем'єру фільму

Крім того, музикант зазначив, що документальний фільм матиме особливе значення для різних поколінь глядачів.

"Для дорослих це буде фільм-нагадування і своєрідний підсумок усього пережитого. А для молоді — приклад того, що мрії збуваються, якщо багато працювати й не здаватися", — сказав співак.

Всеукраїнський прокат "Океан Ельзи: Спостереження Шторму" стартує 6 листопада — стрічку покажуть більш ніж у 150 кінотеатрах України.

Прем'єрні покази 6 та 7 листопада матимуть благодійний характер — усі кошти з продажу квитків передадуть на реабілітацію українських військових у центрі UNBROKEN у Львові. Зібрані гроші спрямують на закупівлю витратних матеріалів для VAC-терапії — технології, що допомагає рятувати тяжкопоранених від ампутацій і прискорює загоєння ран.

Прем'єра фільму Океан Ельзи: Спостереження шторму
Прем'єра фільму у Національному академічному драматичному театрі імені Івана Франка. Фото: пресслужба

Особливий концерт від "Океан Ельзи"

Під час прем'єрного показу Святослав Вакарчук оголосив про особливий розіграш. Гурт вирішив провести аукціон та розіграти два квитки на свій концерт у Жовкві.

Місто Жовква посідає особливе місце в історії гурту "Океан Ельзи" — саме тут на одному з перших концертів колективу було продано лише два квитки, що згодом стало знаковим епізодом їхнього творчого шляху.

"Ми хочемо зробити такий всеукраїнський розіграш-аукціон та розіграти два квитки на концерт у Жовкві. Ми хочемо зробити реальний концерт лише для двох людей", — розповів Вакарчук.

Океан Ельзи розіграє концерт на двох
Святослав Вакарчук з гуртом та командою фільму. Фото: пресслужба

Нагадаємо, раніше MONATIK та KOLA здивували фанатів спільним кліпом на нову пісню.

А також у Києві пройшла прем'єра нового хореографічно-циркового шоу "Потяг у дива".

фільм Святослав Вакарчук українські зірки "Океан Ельзи" Прем'єра
Олена Халік - Головна редакторка
Автор:
Олена Халік
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації