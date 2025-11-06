Прем'єра фільму про Океан Ельзи у Києві — репортаж

Святослав Вакарчук на прем'єрі фільму "Океан Ельзи: Спостереження Шторму". Фото: пресслужба

У Києві відбулася прем'єра документального фільму "Океан Ельзи: Спостереження Шторму". Подія зібрала сотні людей — друзів, колег і прихильників гурту, які протягом трьох десятиліть були поруч із колективом.

Повідомляє головна редакторка Новини.LIVE Олена Халік.

Днями у Києві відбулася прем'єра документального фільму "Океан Ельзи: Спостереження Шторму". Режисером фільму став Артем Григорян, продюсер — Максим Сердюк, сценарист — Вадим Переверзєв.

Біографічна документальна стрічка розповідає історію головного гурту незалежної України — "Океану Ельзи". Вона поєднує унікальні архіви, невідомі раніше факти та відверті спогади музикантів і команди, які творили музику, що стала символом свободи, любові та боротьби.

Гурт "Океан Ельзи" з командою фільму. Фото: пресслужба

Відповідаючи на запитання Олени Халік, фронтмен гурту Святослав Вакарчук зізнався, що одними із найяскравіших спогадів за часи існування колективу для нього є фестиваль "Таврійські ігри".

"Для мене особисто "Таврійські ігри" — одні із найяскравіших моментів в історії "Океан Ельзи". Це достатньо іронічно, тому що в основному на "Таврійських іграх" виступали музиканти, які грали зовсім іншу музику. Це був не рок-фестиваль, це був фестиваль усієї популярної на той момент музики, але як не дивно, мені там так подобалася атмосфера. У 1996 році нашому гурту було усього два роки і нас у Львові не усі знали, а тут раптом нас запрошують на "Таврійські ігри". Я до сих пір не розумію, як це стало можливо. Керівництво просто почуло пару наших пісень і запросило на головну сцену", — розповів Вакарчук.

Головний редактор Новини.LIVE Олена Халік відвідала прем'єру фільму

Крім того, музикант зазначив, що документальний фільм матиме особливе значення для різних поколінь глядачів.

"Для дорослих це буде фільм-нагадування і своєрідний підсумок усього пережитого. А для молоді — приклад того, що мрії збуваються, якщо багато працювати й не здаватися", — сказав співак.

Всеукраїнський прокат "Океан Ельзи: Спостереження Шторму" стартує 6 листопада — стрічку покажуть більш ніж у 150 кінотеатрах України.

Прем'єрні покази 6 та 7 листопада матимуть благодійний характер — усі кошти з продажу квитків передадуть на реабілітацію українських військових у центрі UNBROKEN у Львові. Зібрані гроші спрямують на закупівлю витратних матеріалів для VAC-терапії — технології, що допомагає рятувати тяжкопоранених від ампутацій і прискорює загоєння ран.

Прем'єра фільму у Національному академічному драматичному театрі імені Івана Франка. Фото: пресслужба

Особливий концерт від "Океан Ельзи"

Під час прем'єрного показу Святослав Вакарчук оголосив про особливий розіграш. Гурт вирішив провести аукціон та розіграти два квитки на свій концерт у Жовкві.

Місто Жовква посідає особливе місце в історії гурту "Океан Ельзи" — саме тут на одному з перших концертів колективу було продано лише два квитки, що згодом стало знаковим епізодом їхнього творчого шляху.

"Ми хочемо зробити такий всеукраїнський розіграш-аукціон та розіграти два квитки на концерт у Жовкві. Ми хочемо зробити реальний концерт лише для двох людей", — розповів Вакарчук.

Святослав Вакарчук з гуртом та командою фільму. Фото: пресслужба

