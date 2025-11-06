Прем'єра фільму про Океан Ельзи у Києві — репортаж

Вакарчук зіграє концерт для двох людей — репортаж з фільму про ОЕ
У Києві відбулася прем'єра документального фільму "Океан Ельзи: Спостереження Шторму". Подія зібрала сотні людей — друзів, колег і прихильників гурту, які протягом трьох десятиліть були поруч із колективом.
"Океан Ельзи" представили перший документальний фільм про історію гурту
Днями у Києві відбулася прем'єра документального фільму "Океан Ельзи: Спостереження Шторму". Режисером фільму став Артем Григорян, продюсер — Максим Сердюк, сценарист — Вадим Переверзєв.
Біографічна документальна стрічка розповідає історію головного гурту незалежної України — "Океану Ельзи". Вона поєднує унікальні архіви, невідомі раніше факти та відверті спогади музикантів і команди, які творили музику, що стала символом свободи, любові та боротьби.
Відповідаючи на запитання Олени Халік, фронтмен гурту Святослав Вакарчук зізнався, що одними із найяскравіших спогадів за часи існування колективу для нього є фестиваль "Таврійські ігри".
"Для мене особисто "Таврійські ігри" — одні із найяскравіших моментів в історії "Океан Ельзи". Це достатньо іронічно, тому що в основному на "Таврійських іграх" виступали музиканти, які грали зовсім іншу музику. Це був не рок-фестиваль, це був фестиваль усієї популярної на той момент музики, але як не дивно, мені там так подобалася атмосфера. У 1996 році нашому гурту було усього два роки і нас у Львові не усі знали, а тут раптом нас запрошують на "Таврійські ігри". Я до сих пір не розумію, як це стало можливо. Керівництво просто почуло пару наших пісень і запросило на головну сцену", — розповів Вакарчук.
Крім того, музикант зазначив, що документальний фільм матиме особливе значення для різних поколінь глядачів.
"Для дорослих це буде фільм-нагадування і своєрідний підсумок усього пережитого. А для молоді — приклад того, що мрії збуваються, якщо багато працювати й не здаватися", — сказав співак.
Всеукраїнський прокат "Океан Ельзи: Спостереження Шторму" стартує 6 листопада — стрічку покажуть більш ніж у 150 кінотеатрах України.
Прем'єрні покази 6 та 7 листопада матимуть благодійний характер — усі кошти з продажу квитків передадуть на реабілітацію українських військових у центрі UNBROKEN у Львові. Зібрані гроші спрямують на закупівлю витратних матеріалів для VAC-терапії — технології, що допомагає рятувати тяжкопоранених від ампутацій і прискорює загоєння ран.
Особливий концерт від "Океан Ельзи"
Під час прем'єрного показу Святослав Вакарчук оголосив про особливий розіграш. Гурт вирішив провести аукціон та розіграти два квитки на свій концерт у Жовкві.
Місто Жовква посідає особливе місце в історії гурту "Океан Ельзи" — саме тут на одному з перших концертів колективу було продано лише два квитки, що згодом стало знаковим епізодом їхнього творчого шляху.
"Ми хочемо зробити такий всеукраїнський розіграш-аукціон та розіграти два квитки на концерт у Жовкві. Ми хочемо зробити реальний концерт лише для двох людей", — розповів Вакарчук.
