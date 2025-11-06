Премьера фильма об Океане Эльзы в Киеве - репортаж

Святослав Вакарчук на премьере фильма "Океан Эльзы: Наблюдение Шторма". Фото: пресс-служба

В Киеве состоялась премьера документального фильма "Океан Эльзы: Наблюдение Шторма". Событие собрало сотни людей — друзей, коллег и поклонников группы, которые на протяжении трех десятилетий были рядом с коллективом.

Сообщает главный редактор Новини.LIVE Елена Халик.

На днях в Киеве состоялась премьера документального фильма "Океан Эльзы: Режиссером фильма стал Артем Григорян, продюсер — Максим Сердюк, сценарист — Вадим Переверзев.

Биографическая документальная лента рассказывает историю главной группы независимой Украины — "Океана Эльзы". Она сочетает уникальные архивы, неизвестные ранее факты и откровенные воспоминания музыкантов и команды, которые творили музыку, ставшую символом свободы, любви и борьбы.

Группа "Океан Эльзы" с командой фильма. Фото: пресс-служба

Отвечая на вопрос Елены Халик, фронтмен группы Святослав Вакарчук признался, что одним из самых ярких воспоминаний за время существования коллектива для него является фестиваль "Таврийские игры".

"Для меня лично "Таврийские игры" — одни из самых ярких моментов в истории "Океан Эльзы". Это достаточно иронично, потому что в основном на "Таврийских играх" выступали музыканты, которые играли совсем другую музыку. Это был не рок-фестиваль, это был фестиваль всей популярной на тот момент музыки, но как ни странно, мне там так нравилась атмосфера. В 1996 году нашей группе было всего два года и нас во Львове не все знали, а тут вдруг нас приглашают на "Таврийские игры". Я до сих пор не понимаю, как это стало возможно. Руководство просто услышало пару наших песен и пригласило на главную сцену", — рассказал Вакарчук.

Главный редактор Новини.LIVE Елена Халик посетила премьеру фильма

Кроме того, музыкант отметил, что документальный фильм будет иметь особое значение для разных поколений зрителей.

"Для взрослых это будет фильм-напоминание и своеобразный итог всего пережитого. А для молодежи — пример того, что мечты сбываются, если много работать и не сдаваться", — сказал певец.

Всеукраинский прокат "Океан Эльзы: Наблюдение Шторма" стартует 6 ноября — ленту покажут более чем в 150 кинотеатрах Украины.

Премьерные показы 6 и 7 ноября будут иметь благотворительный характер — все средства от продажи билетов передадут на реабилитацию украинских военных в центре UNBROKEN во Львове. Собранные деньги направят на закупку расходных материалов для VAC-терапии — технологии, которая помогает спасать тяжелораненых от ампутаций и ускоряет заживление ран.

Премьера фильма в Национальном академическом драматическом театре имени Ивана Франко. Фото: пресс-служба

Особый концерт от "Океан Эльзы"

Во время премьерного показа Святослав Вакарчук объявил об особом розыгрыше. Группа решила провести аукцион и разыграть два билета на свой концерт в Жовкве.

Город Жовква занимает особое место в истории группы "Океан Эльзы" — именно здесь на одном из первых концертов коллектива было продано всего два билета, что впоследствии стало знаковым эпизодом их творческого пути.

"Мы хотим сделать такой всеукраинский розыгрыш-аукцион и разыграть два билета на концерт в Жовкве. Мы хотим сделать реальный концерт только для двух людей", — рассказал Вакарчук.

Святослав Вакарчук с группой и командой фильма. Фото: пресс-служба

