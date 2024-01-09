В Житомирі засудили полковника у відставці, який працював на розвідку "вагнерівців"

Суд над зрадником в Житомирі. Фото: Житомирська обласна прокуратура

В Україні до 15 років позбавлення волі засудили полковника у відставці з Житомира, який працював на розвідку "вагнерівців". Його визнали винним у державній зраді.

Про це повідомляє пресслужба Офісу Генерального прокурора.

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Зазначається, що чоловіка засудили до 15 років в'язниці з конфіскацією майна. Крім того, він був позбавлений свого військового звання.

Злочинні дії зрадника

"Прокурори у суді довели, що колишній полковник з вересня 2022 року по лютий 2023 року активно співпрацював з розвідкою приватної військової компанії "Вагнер". Він мав військовий досвід, у минулому очолював штаб розвідки ракетних військ та артилерії", — йдеться у повідомленні.

Викриття зрадника. Фото: Житомирська обласна прокуратура

Як стало відомо, російський куратор давав йому завдання під час яких засуджений вивчав розміщення стратегічно важливих об'єктів, військових частин, кількість маршрутів пересування військової техніки ЗСУ.

Викриття зрадника. Фото: Житомирська обласна прокуратура

Також він стежив за наявністю оборонних об'єктів поблизу адміністративних будівель та правоохоронних відомств.

"Отримані розвіддані наносив на детальну карту обласного центру, фотографував та надсилав ворожій розвідці. Також він збирав та передавав "вагнерівцям" анкетні дані командирів однієї з військових частин. При цьому усвідомлював тяжкість свого злочину та скаржився кураторові, що при такій співпраці він "ризикує своєю свободою", — додали у повідомленні.

Карта, яку зрадник передавав ворогу. Фото: Житомирська обласна прокуратура

В Офісі Генпрокурора зауважили, що з представником "вагнерівців" зловмисник спілкувався через заборонену соціальну мережу та Telegram. Також він обрав для себе позивний "Снаров" для конспірації.

Втікав від правосуддя

Проте ворожого інформатора було затримано вже в березні 2023 року.

Суд над зрадником в Житомирі. Фото: Житомирська обласна прокуратура

"Суд обрав йому запобіжний захід — тримання під вартою з правом внесення застави. Кошти було внесено. У подальшому чоловік порушив зобов’язання та намагався втекти до республіки Білорусь. Був затриманий при спробі перетину кордону. Відтоді перебуває під вартою", — зауважили у пресслужбі.

Своєю чергою, під час судового засідання чоловік не визнав своєї вини. Він користувався своїм станом здоров'я, аби розтягнути час розгляду справи. Проте він не приховував своїх проросійських поглядів та підтверджував зневажливе ставлення до громадян України.

Нагадаємо, раніше Служба безпеки викрила та затримала посадовця Укрзалізниці, який шпигував за військовими ешелонами ЗСУ у Дніпропетровській області. Агенту ФСБ загрожує довічне ув'язнення.